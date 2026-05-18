Акиньшина родила Козловскому наследника с царским именем

Самая загадочная и обсуждаемая пара российского кино, Данила Козловский и Оксана Акиньшина, наконец-то официально подтвердила свой новый статус – у звездных актеров родился сын.



Данила Козловский, который крайне редко делится подробностями личной жизни, буквально взорвал информационное пространство трогательным признанием. Актер сообщил о рождении наследника, которого пара назвала величественным именем Лео.

"Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир!" — написал счастливый отец, не скрывая переполняющих его эмоций.

Для поклонников этот пост стал настоящим откровением, ведь Данила и Оксана долгое время предпочитали хранить свой союз в строжайшем секрете, лишь изредка подогревая интерес совместными выходами в свет и случайными кадрами папарацци.

Роман звезд закрутился еще несколько лет назад на съемках фильма "Чернобыль", где Козловский выступил не только как исполнитель главной роли, но и как режиссер. Именно тогда между ними проскочила искра, превратившаяся в мощное пламя. Ради новой любви Данила оставил Ольгу Зуеву, которая на тот момент только-только родила ему дочь Оду Валентину. Оксана же, пережившая несколько громких браков и расставаний, нашла в Козловском ту самую опору, о которой мечтает каждая женщина, знающая цену успеха.

Появление на свет Лео Даниловича стало логичным и долгожданным продолжением этого красивого, хотя и непростого романа. Имя Лео, означающее "лев", звучит по-королевски и идеально вписывается в эстетику этой яркой пары. Маленький Лео — настоящий "львенок", который с самого рождения обречен быть в центре внимания миллионов глаз.

Для Оксаны Акиньшиной этот ребенок стал уже четвертым. Актриса, мастерски совмещающая карьеру в топовых проектах и воспитание детей, теперь погрузится в приятные хлопоты с новорожденным. У нее уже есть сын Филипп от брака с Дмитрием Литвиновым, а также сын Константин и дочь Эмми от продюсера Арчила Геловани. Для Данилы же Лео — первый сын и второй ребенок. Друзья пары отмечают, что актер всегда мечтал о наследнике, и теперь его счастье выглядит абсолютно полным.