"Живем слишком хорошо!": доктор Мясников назвал истинную причину вымирания страны и дал жесткий прогноз женщинам

Знаменитый теледоктор Александр Мясников озвучил пугающую статистику: рождаемость в России упала в четыре раза по сравнению с послевоенными годами.



Недавний разговор Александра Мясникова с руководителем одного из крупнейших родильных домов Москвы привел к неожиданным и крайне тревожным выводам. Статистика, которой поделился медик, шокирует: из общего числа рожениц лишь 15% — это женщины, пришедшие за первым ребенком. Получается парадокс: в России не только "замуж выходят одни и те же", но и рожают одни и те же. Демографическая база не расширяется, и это — начало конца.

На логичный вопрос, как исправить ситуацию, Мясников ожидал услышать стандартные ответы о пособиях и доступном жилье. Однако ответ опытного акушера был иным и крайне спорным: "Живем слишком хорошо!". Современные женщины и мужчины оказались в ловушке собственного благополучия.

Доктор Мясников решил подкрепить эти наблюдения сухими цифрами статистики, и они выглядят как приговор. В самые тяжелые, голодные и послевоенные годы (1940–1955) в СССР на 1000 человек населения рождалось от 20 до 27 младенцев. Люди рожали в руинах, не имея уверенности в завтрашнем дне. В современной "сытой" России этот показатель упал до восьми. С 2015 года рождаемость в стране рухнула на катастрофические 37%, и падение продолжается.

Мясников обращается к женщинам с предельно жестким вопросом: понимают ли они, что такое жизнь без детей в 40, 50 или 60 лет? С точки зрения биологии, женщина с детьми и бездетная — это две разные особи. И главная ловушка здесь — иллюзия того, что можно "успеть потом". Врач предупреждает: в 80% случаев это "потом" превращается в "никогда".

Механизм женской фертильности — это не фабрика, которая работает по запросу, а банк с ограниченным капиталом. Девочка рождается с запасом в 1–2 миллиона фолликулов. К моменту полового созревания их остается 300–500 тысяч, и этот запас только расходуется. Но главное даже не количество, а качество. С возрастом доля яйцеклеток с хромосомными ошибками растет в геометрической прогрессии.

Арифметика Мясникова проста и безжалостна:

20–30 лет: золотое время, ооцитов много, их качество на высоте.

30–35 лет: начало умеренного, но верного снижения.

После 35 лет: падение фертильности ускоряется, риск патологий растет.

После 40 лет: вероятность естественной беременности стремится к нулю.

"Женщина рождена не копить, а тратить", — утверждает доктор.

Мужчинам тоже не стоит обольщаться. Хотя у сильного пола нет резкого аналога менопаузы, их репродуктивное здоровье находится под ударом современной цивилизации. Да, мужчина может зачать и в 60, но вопрос — какой ценой? С возрастом растет фрагментация ДНК сперматозоидов и увеличивается риск мутаций у потомства.

Лишний вес, курение, алкоголь и физическая инертность превращают мужской организм в склад проблем. Мясников отдельно выделяет "мозговую жвачку" из гаджетов — постоянный стресс и перегрузка информационной шелухой резко снижают качество спермы. С каждым годом жизни эти негативные факторы множатся, делая шансы на здоровое отцовство призрачными.

Этот жесткий разбор — лишь фрагмент новой книги Александра Мясникова. Врач призывает очнуться от спячки комфорта и вспомнить о главном предназначении человека, пока биологический банк окончательно не закрыл свои двери перед целым поколением.