"Накладные животы и придурь": за что Боярский и хейтеры травят звезд, родивших после 45

Когда биологические часы громко тикают, а жажда материнства перевешивает страх перед общественным осуждением, звезды решаются на отчаянный шаг, вызывая шквал ярости и подозрений у миллионов.



Когда роскошная Моника Беллуччи в 45 лет объявила о рождении второй дочери, мир буквально захлебнулся в эмоциях. Пока преданные фанаты воспевали оду женственности, скептики уже точили ножи, подозревая актрису в обмане "самой природы". В российском шоу-бизнесе подобная драма разыгралась вокруг Ольги Орловой. Экс-"блестящая", родившая в 45, весь срок беременности провела под прицелом хейтеров, которые всерьез обсуждали фасон ее якобы "накладного живота". Казалось, публика была готова устроить публичный обыск, лишь бы уличить звезду в использовании суррогатной матери под прикрытием поролона.

Но если анонимная злоба в комментариях — дело привычное, то удары от коллег по цеху бьют наотмашь. Телеведущая Лера Кудрявцева, ставшая мамой в 47 лет, столкнулась с поистине средневековой жестокостью со стороны "главного мушкетера" страны. Михаил Боярский, не стесняясь в выражениях, назвал позднее отцовство и материнство "придурью", добавив жуткую метафору о ребенке, которому придется с трудом тащить гроб родителя до могилы. Почему же личный выбор женщины — когда ей дарить жизнь — превращается в повод для обсуждения ее будущих похорон?

Корень этого зла кроется в тотальном недоверии к современной медицине и женскому телу. Общество превратилось в армию детективов: если звезда не демонстрирует процесс зачатия в прямом эфире, ее немедленно записывают в "обманщицы". Вспомните Анну Калашникову, которая, комментируя слухи вокруг семьи Евгения Петросяна, подлила масла в огонь, заявив, что накладные животы — это чуть ли не норма в светских кругах. В сознании обывателя закрепился опасный штамп: если женщина не "отмучилась" по старинке, она вроде как и не мать вовсе. ЭКО и суррогатное материнство воспринимаются как "чит-код", хотя для любой семьи это путь, полный боли, надежд и колоссальных вложений.

При этом двойные стандарты цветут пышным цветом. Стоит 60-летнему актеру вроде Игоря Бочкина объявить о пополнении, как публика достает калькуляторы, подсчитывая, дотянет ли он до первого звонка наследника. Но если папу после 50 просто журят за беспечность, то маму после 40 буквально распинают, обвиняя в эгоизме и рисках для здоровья ребенка. На это Бочкин и его коллеги отвечают просто: "Зачем мы еще живем, если не ради детей?". В 45 у звезд есть то, чего часто не хватает молодым: финансовая броня, житейская мудрость и возможность посвятить себя ребенку без оглядки на карьеру.

Весь этот яд, который льется на звездных рожениц, — лишь проекция глубинных страхов. Нас десятилетиями пугали ярлыком "старородящая", который вешали в консультациях уже в 25 лет. Успешные женщины вроде Моники Беллуччи или Ольги Орловой рушат эту замшелую матрицу, доказывая, что фертильность и счастье не имеют срока годности.