Смертельный штамм: в Конго вспыхнула лихорадка Эбола, которую не берут старые вакцины

Из глубины конголезских джунглей пришла весть о новой вспышке лихорадки Эбола, против которой у человечества может не оказаться готового оружия.



Планета снова оказалась на пороге биологического кошмара. Главное ведомство в сфере общественного здравоохранения официально подтвердило начало новой вспышки лихорадки Эбола — уже 17-й по счету с момента первого появления этого смертоносного вируса в 1976 году, сообщает RidLife. На сегодняшний день ситуация выглядит крайне тревожно: зарегистрировано 246 случаев заражения, из которых 65 уже закончились летальным исходом. Эпицентром беды стала провинция Итури, превратившаяся в зону отчуждения, где смерть буквально витает в воздухе.

Проблема осложняется тем, что Итури — это крайне отдаленный и труднодоступный регион на востоке Конго. Инфраструктура здесь практически отсутствует, а дорожная сеть находится в зачаточном состоянии. Чтобы добраться сюда из столицы страны, Киншасы, нужно преодолеть более 1000 километров по бездорожью и опасным территориям. Но самое страшное даже не в логистике. Провинция расположена в опасной близости к границам Уганды и Южного Судана. Учитывая постоянную активность вооруженных группировок и бесконечные потоки беженцев, риск того, что вирус пересечет границы и выйдет на оперативный простор, становится не просто вероятным, а неиллюзорным.

Вирус Эбола не знает жалости и передается с пугающей легкостью. Любой контакт с биологическими жидкостями больного — кровью, слюной или потом — превращает здорового человека в следующую жертву. В условиях гуманитарного хаоса остановить это "домино смерти" практически невозможно. Однако главная новость, которая заставила врачей по всему миру похолодеть, пришла из лабораторий.

Первые анализы показали, что нынешний вирус отличается от штамма "Заир" (Zaire). Именно "Заир" доминировал во всех предыдущих вспышках, включая катастрофическую эпидемию 2018–2020 годов, когда погибли более тысячи человек. Коварство ситуации заключается в том, что все существующие запасы вакцин и лекарственных средств заточены именно под борьбу с "Заиром". Против нового мутировавшего штамма они могут оказаться просто бесполезным плацебо. Получается, что врачи вышли на поле боя с завязанными глазами и оружием, которое может не выстрелить.

Конго, будучи второй по площади страной континента, всегда было слабым звеном в борьбе с пандемиями. Огромные расстояния и хроническое недофинансирование медицины создают идеальные условия для распространения заразы. Эбола обладает высочайшей контагиозностью и часто "перепрыгивает" на людей от диких животных. Симптомы болезни напоминают сцены из хорроров: жестокая лихорадка, рвота, диарея, невыносимые мышечные боли. В терминальной стадии начинаются внутренние и внешние кровотечения — организм буквально разлагается заживо.

Медицинские эксперты уже бьют в набат и настоятельно рекомендуют туристам и бизнесменам немедленно воздержаться от любых поездок в этот регион. Ситуация может выйти из-под контроля в любую секунду. Пока международные организации пытаются адаптировать тактику борьбы под новую угрозу, время работает против людей. Границы соседних государств остаются прозрачными для невидимого врага, и если не принять экстренных мер, локальный очаг в Итури может превратиться в пожар мирового масштаба.