Смертельный штамм: в Конго вспыхнула лихорадка Эбола, которую не берут старые вакцины

Ушел из жизни Владимир Молчанов Тесты Людмила Аринина переписала имущество на Ирину Пегову Игры Сонник

Топ новостей недели

Бузова наконец-то сказала "да" и надела на палец кольцо за 350 тысяч Бузова наконец-то сказала "да" и надела на палец кольцо за 350 тысяч Вслед за Долиной: еще одна легендарная актриса пала жертвой мошенниковВслед за Долиной: еще одна легендарная актриса пала жертвой мошенников Взломают время и пространство: 4 знака зодиака, которым в мае Вселенная выдаст безлимит на успехВзломают время и пространство: 4 знака зодиака, которым в мае Вселенная выдаст безлимит на успех "Боже упаси!": Кудрявцева отреклась от сцены после скандала с Гордон"Боже упаси!": Кудрявцева отреклась от сцены после скандала с Гордон

Лента новостей

Понедельник 18 мая

18:17"Живем слишком хорошо!": доктор Мясников назвал истинную причину вымирания страны и дал жесткий прогноз женщинам 16:52Смертельный штамм: в Конго вспыхнула лихорадка Эбола, которую не берут старые вакцины 15:27"Накладные животы и придурь": за что Боярский и хейтеры травят звезд, родивших после 45 13:36"Достали!": разъяренная Юлия Пересильд объявила тотальный бойкот прессе из-за подлой лжи о дочери 11:41Акиньшина родила Козловскому наследника с царским именем 10:47Названы 3 знака зодиака этим летом купят то, о чем боялись даже мечтать 09:31"Театр породил чудовище!": разгневанный Олег Меньшиков обругал Юру Борисова в костюме из фольги 01:05Чаша изобилия: как 18 мая навсегда изгнать из дома безденежье и пагубные привычки 18:21"Меня накрыло": Киркоров впал в зависимость и отдался в руки экстрасенса Петросяна 15:45"Не крадите у себя годы жизни, слушая идиотов: Мясников обьявил, кому статины нужны "без вариантов" 11:58Билет в высший свет: кого из знаков Зодиака в мае затянет в мир роскоши и закрытых вечеринок "для своих" 07:29Роковая ошибка 17 мая: как не оказаться у "разбитого корыта" в день Пелагии Заступницы 17:30"Полюбили с первого взгляда": семья Арзамасовой и Авербуха решилась на серьезный шаг 16:37Куда сходить в Москве: афиша главных событий с 17 по 31 мая 15:04Ясновидящая назвала 3 знака зодиака, которые начнут жизнь с чистого листа 12:10Онколог раскрыла, какой продукт ни в коем случае нельзя есть при раке 05:49Обязательно приготовьте это блюдо 16 мая, чтобы деньги сами шли в руки 18:14Ешьте это, чтобы не потерять разум: продукт из каждого холодильника блокирует развитие маразма 16:43Лекарство или яд: как одна ошибка в приеме таблеток может разрушить ваш желудок и обнулить лечение 14:35"Двадцать лет, Карл!": Мясников вскрыл правду об анализах клещей, которая шокирует 13:29Только эти 4 знака зодиака в мае вырвутся из офисного рабства и внезапно разбогатеют 13:13Собянин сообщил об уничтожении уже семи БПЛА, летевших на Москву 11:28"Идите к черту со своим враньем!": больной раком Кушанашвили размазал семью Чекалиных 09:26Похудевшая до неузнаваемости жена Цекало оказалась в инвалидном кресле 00:03 Барыш-день: как 15 мая привлечь в дом бешеные деньги и не спугнуть удачу 18:57Жители Урала в шоке от стоимости выступления Олега Газманова: "За чей счет банкет?" 17:19"Я стал жертвой!": в дом Ивана Янковского и Дианы Пожарской постучалась беда 15:07Рудковская цинично сорит миллионами, пока в семье Плющенко назревает катастрофа 13:02Жена Назарова молит Госдуму о возвращении в Россию из-за безденежья 10:40Звездный вердикт: для каких четырех знаков зодиака летняя интрижка закончится походом в ЗАГС 09:49В Орехово-Зуеве к 1 сентября откроется отремонтированная школа №16 09:37"Ни стыда, ни совести!": Дана Борисова и Алана Мамаева сцепились из-за смертельно больной Лерчек 00:34Золотой дождь из ниоткуда: кому икона "Нечаянная Радость" принесет богатство 14 мая 17:50Громкий скандал: за что на самом деле силовики скрутили певицу Линду? 15:58"Простой инструмент": эксперт по женской красоте раскрыла секрет мгновенного преображения 14:48"Тащила через границу": на фоне семейных проблем Наташа Королева экстренно покинула Россию 13:55Мэр Москвы сообщил уже о третьем уничтоженном БПЛА, летевшем к столице 12:12"Я была в шоке": Дана Борисова раскрыла жуткие детали романа 18-летней дочери с возрастным любовником 10:37"Родственники самоустранились": почему Людмила Аринина переписала имущество на Ирину Пегову 09:33Невосполнимая потеря: ушел легендарный телеведущий, перевернувший сознание миллионов советских людей 02:15Век будете маяться: что категорически нельзя делать 13 мая, в день Якова Теплого 19:19"Скажите им нет навсегда": онколог о том, какие продукты провоцируют возвращение рака 16:55Измученная жуткими судорогами Полина Гагарина сделала пугающее заявление 15:12Названы 5 знаков зодиака, которые в мае кардинально поменяют свою жизнь 13:08"Маски не спасут": доктор Мясников вскрыл правду о новой пандемии, которую замалчивают СМИ 12:31Более тысячи диких животных получили помощь сотрудников Московского зоопарка 11:50На Андрея Губина объявлена охота: певец в панике сбежал из дома 10:34"Говорят, родился мальчик": Филипп Киркоров тайно решился на третьего ребенка? 09:17"Перешла в эстраду из-за денег": Башмет раскрыл истинные намерения страдающей Долиной 00:42Девять недугов: почему 12 мая опасно поднимать вещи с земли и как не забрать чужую беду
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Смертельный штамм: в Конго вспыхнула лихорадка Эбола, которую не берут старые вакцины

Смертельный штамм: в Конго вспыхнула лихорадка Эбола, которую не берут старые вакцины
298

Из глубины конголезских джунглей пришла весть о новой вспышке лихорадки Эбола, против которой у человечества может не оказаться готового оружия.

Планета снова оказалась на пороге биологического кошмара. Главное ведомство в сфере общественного здравоохранения официально подтвердило начало новой вспышки лихорадки Эбола — уже 17-й по счету с момента первого появления этого смертоносного вируса в 1976 году, сообщает RidLife. На сегодняшний день ситуация выглядит крайне тревожно: зарегистрировано 246 случаев заражения, из которых 65 уже закончились летальным исходом. Эпицентром беды стала провинция Итури, превратившаяся в зону отчуждения, где смерть буквально витает в воздухе.

Проблема осложняется тем, что Итури — это крайне отдаленный и труднодоступный регион на востоке Конго. Инфраструктура здесь практически отсутствует, а дорожная сеть находится в зачаточном состоянии. Чтобы добраться сюда из столицы страны, Киншасы, нужно преодолеть более 1000 километров по бездорожью и опасным территориям. Но самое страшное даже не в логистике. Провинция расположена в опасной близости к границам Уганды и Южного Судана. Учитывая постоянную активность вооруженных группировок и бесконечные потоки беженцев, риск того, что вирус пересечет границы и выйдет на оперативный простор, становится не просто вероятным, а неиллюзорным.

Вирус Эбола не знает жалости и передается с пугающей легкостью. Любой контакт с биологическими жидкостями больного — кровью, слюной или потом — превращает здорового человека в следующую жертву. В условиях гуманитарного хаоса остановить это "домино смерти" практически невозможно. Однако главная новость, которая заставила врачей по всему миру похолодеть, пришла из лабораторий.

Первые анализы показали, что нынешний вирус отличается от штамма "Заир" (Zaire). Именно "Заир" доминировал во всех предыдущих вспышках, включая катастрофическую эпидемию 2018–2020 годов, когда погибли более тысячи человек. Коварство ситуации заключается в том, что все существующие запасы вакцин и лекарственных средств заточены именно под борьбу с "Заиром". Против нового мутировавшего штамма они могут оказаться просто бесполезным плацебо. Получается, что врачи вышли на поле боя с завязанными глазами и оружием, которое может не выстрелить.

Конго, будучи второй по площади страной континента, всегда было слабым звеном в борьбе с пандемиями. Огромные расстояния и хроническое недофинансирование медицины создают идеальные условия для распространения заразы. Эбола обладает высочайшей контагиозностью и часто "перепрыгивает" на людей от диких животных. Симптомы болезни напоминают сцены из хорроров: жестокая лихорадка, рвота, диарея, невыносимые мышечные боли. В терминальной стадии начинаются внутренние и внешние кровотечения — организм буквально разлагается заживо.

Медицинские эксперты уже бьют в набат и настоятельно рекомендуют туристам и бизнесменам немедленно воздержаться от любых поездок в этот регион. Ситуация может выйти из-под контроля в любую секунду. Пока международные организации пытаются адаптировать тактику борьбы под новую угрозу, время работает против людей. Границы соседних государств остаются прозрачными для невидимого врага, и если не принять экстренных мер, локальный очаг в Итури может превратиться в пожар мирового масштаба.

Шоу-бизнес в Telegram

18 мая 2026, 16:52
Фото: magnific.com
RidLife✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Станет легче: как правильно очистить организм и не навредить себе

Ульяна Суздалкина. Фото: пресс-служба
Фото: Erik Reis / IKOstudio / Ingram Images / www.globallookpress.com
Фото: West Coast Surfer / moodboard / www.globallookpress.com
Фото: Gary Burchill / moodboard / www.globallookpress.com
Фото: Ricardo Demurez / imagebroker.com / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: West Coast Surfer / moodboard / www.globallookpress.com
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com

По теме

"Маски не спасут": доктор Мясников вскрыл правду о новой пандемии, которую замалчивают СМИ

"Живем слишком хорошо!": доктор Мясников назвал истинную причину вымирания страны и дал жесткий прогноз женщинам

"Живем слишком хорошо!": доктор Мясников назвал истинную причину вымирания страны и дал жесткий прогноз женщинам
Знаменитый теледоктор Александр Мясников озвучил пугающую статистику: рождаемость в России упала в четыре раза по сравнению с послевоенными годами. Недавний разговор Александра Мясникова с руководителем одного из крупнейших родильных домов Москвы привел к неожиданным и крайне тревожным выводам.

"Накладные животы и придурь": за что Боярский и хейтеры травят звезд, родивших после 45

"Накладные животы и придурь": за что Боярский и хейтеры травят звезд, родивших после 45
Когда биологические часы громко тикают, а жажда материнства перевешивает страх перед общественным осуждением, звезды решаются на отчаянный шаг, вызывая шквал ярости и подозрений у миллионов. Когда роскошная Моника Беллуччи в 45 лет объявила о рождении второй дочери, мир буквально захлебнулся в эмоциях.

"Достали!": разъяренная Юлия Пересильд объявила тотальный бойкот прессе из-за подлой лжи о дочери

"Достали!": разъяренная Юлия Пересильд объявила тотальный бойкот прессе из-за подлой лжи о дочери
Актриса Юлия Пересильд приняла решение полностью закрыть тему своей личной жизни для прессы после появления в СМИ ложной информации о ее дочери Анне.

Акиньшина родила Козловскому наследника с царским именем

Акиньшина родила Козловскому наследника с царским именем
Самая загадочная и обсуждаемая пара российского кино, Данила Козловский и Оксана Акиньшина, наконец-то официально подтвердила свой новый статус – у звездных актеров родился сын. Данила Козловский, который крайне редко делится подробностями личной жизни, буквально взорвал информационное пространство трогательным признанием.

Названы 3 знака зодиака этим летом купят то, о чем боялись даже мечтать

Названы 3 знака зодиака этим летом купят то, о чем боялись даже мечтать
Лето 2026 года станет точкой невозврата для избранных счастливчиков, чьи заветные мечты о роскошной жизни и стабильности наконец-то обретут реальные, осязаемые очертания. Долгие годы ожидания, бесконечные сомнения и вечное "откладывание на потом" наконец-то уходят в прошлое.

Выбор читателей

17/05Вск"Не крадите у себя годы жизни, слушая идиотов: Мясников обьявил, кому статины нужны "без вариантов" 17/05ВскБилет в высший свет: кого из знаков Зодиака в мае затянет в мир роскоши и закрытых вечеринок "для своих" 18/05ПндНазваны 3 знака зодиака этим летом купят то, о чем боялись даже мечтать 17/05Вск"Меня накрыло": Киркоров впал в зависимость и отдался в руки экстрасенса Петросяна 17/05ВскРоковая ошибка 17 мая: как не оказаться у "разбитого корыта" в день Пелагии Заступницы 18/05ПндЧаша изобилия: как 18 мая навсегда изгнать из дома безденежье и пагубные привычки