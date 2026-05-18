Чаша изобилия: как 18 мая навсегда изгнать из дома безденежье и пагубные привычки

18 мая — день огромной духовной силы, когда празднуется икона Божией Матери "Неупиваемая Чаша". К этому образу стекаются тысячи людей, чтобы просить об исцелении от алкоголизма, наркомании и других зависимостей, которые буквально "выпивают" жизнь, радость и все деньги из семьи. Но мало кто знает, что "Неупиваемая Чаша" — это еще и источник неисчерпаемого материального благополучия. Если искренне молиться в этот день о достатке и стабильности, нужда навсегда покинет ваш порог, а дела пойдут в гору.

В народном календаре 18 мая безраздельно властвует Арина Рассадница (великомученица Ирина). Это главный день для высадки капусты — овоща, который на Руси всегда ассоциировался с деньгами (вспомните знаменитое "рубить капусту"). В старину существовал строгий обряд: сажать рассаду должна была только женщина в полном одиночестве, чтобы чужой "дурной глаз" не сглазил урожай. Считалось, что чем крупнее будут листья капусты, тем больше крупных купюр появится в кошельке хозяев к осени.

Чего нельзя делать 18 мая? Главный запрет дня касается одиноких женщин и молодых девушек: им категорически не рекомендуется выходить из дома после заката. Считается, что в это время нечистая сила особенно активна и может украсть женское счастье. Также 18 мая нельзя оставлять в доме немытую посуду на ночь — это привлечет в семью ссоры на почве безденежья и "пустые" хлопоты. Постарайтесь сегодня быть максимально щедрыми к близким и друзьям. Любой подарок или доброе дело, совершенное 18 мая, вернется к вам в троекратном размере. Наполните свою "чашу" добром, и она никогда не опустеет!