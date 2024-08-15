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Четверг 15 августа

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Вернисаж и арт-маркет на Никитском бульваре: что ждет участников

Вернисаж и арт-маркет на Никитском бульваре: что ждет участников
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Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!", который проходит с 1 июня по 8 сентября, – уникальная возможность для жителей и гостей столицы насладиться летом в Москве и принять участие в разнообразных творческих активностях.

Столица продолжает радовать жителей и гостей города масштабным летним фестивалем "Лето в Москве. Все на улицу!". Одной из ключевых площадок мероприятия стал Никитский бульвар, где до 8 сентября проходит увлекательная программа, объединяющая вернисаж, арт-маркет и серию творческих мастер-классов.

Вернисаж и арт-маркет на Никитском бульваре работают в будние дни с 12:00 до 20:00, а в выходные – с 12:00 до 21:00. Здесь можно не только полюбоваться работами московских художников, но и приобрести уникальные авторские изделия. Кроме того, организаторы подготовили насыщенную образовательную программу, которая позволяет всем желающим погрузиться в мир искусства и творчества.

Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Что было:

Так, 14 августа прошел мастер-класс, посвященный созданию игр, помогающих быстро запоминать информацию. Под руководством опытного наставника Надежды Калмыковой участники учились разрабатывать собственные методики для эффективного запоминания.

В тот же день художница Ольга Никель провела занятие по зентаглу – технике рисования повторяющихся узоров из геометрических элементов. Каждый смог создать свое уникальное абстрактное изображение.

15 августа гости смогли познакомиться с коллажами французского живописца Анри Матисса. Под руководством Алины Чекашкиной участники освоили технику создания изделий из цветной бумаги и глянцевых журнальных вырезок.

Что будет:

Любителей авангардного искусства 16 августа в 17:00 ждет мастер-класс по изготовлению ярких брошей в абстрактном стиле. Дизайнер Дарья Романова поделится секретами создания оригинальных украшений.

На 17 августа в 15:00 запланирован мастер-класс по созданию коллажей, посвященных летнему городскому пейзажу. Под руководством Веры Ельницкой участники смогут запечатлеть красоту Москвы с помощью цветной бумаги и других подручных материалов.

Кроме того, 18 августа в 15:00 творческая группа "Арт-бокс" из галереи "Выхино" проведет занятие "Дорога в абстракцию". Художники не только создадут объемное полотно длиной до 10 метров, но и расскажут об этапах развития креативной мысли при работе над абстрактными произведениями.

Все мастер-классы на Никитском бульваре в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" проходят под открытым небом. Принять участие в них может любой желающий, предварительная регистрация не требуется.

Телеграм канал

15 августа 2024, 20:55
Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы
mos.ru✓ Надежный источник

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