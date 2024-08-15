В Москве восстановят 17 домов с уникальными фасадными элементами

Основная цель мастеров при проведении ремонтных работ – сохранить изначальный облик здания.

В Москве в ближайшее время проведут капитальный ремонт 17 многоквартирных зданий, украшенных декоративными маскаронами. Эти выразительные лепные элементы в форме человеческих лиц и звериных морд были популярны в архитектуре начала XX века, особенно в стилях модерн и неоклассицизм.

Одним из ярких примеров таких построек является дом на Малой Бронной улице, 20а. Этот шестиэтажный жилой дом, возведенный в 1914 году, отличается фасадом с изящными львиными мордами, расположенными над окнами. Нижние этажи здания рустованы, верхние облицованы керамическим кирпичом. Сейчас на объекте завершены работы по восстановлению наружных стен: специалисты очистили и промыли поверхность, обработали специальным составом, заново оштукатурили и покрасили, вернув зданию его первоначальный колорит.

Не менее интересен и пятиэтажный дом на Малом Рогожском переулке, 13, строение 1, построенный в 1908 году в неоклассическом стиле. Его фасад украшен наличниками вокруг оконных проемов, барельефами с растительным орнаментом под окнами, а также рустованными элементами. Но главная изюминка этого объекта – маскароны в виде женских лиц, так называемые "лорели", размещенные под крышей на консолях, поддерживающих венчающий карниз. Сейчас на здании начался ремонт фасада, при проведении которого особое внимание будет уделено сохранению исторического облика и архитектурных деталей.

Ранее был приведен в порядок еще один примечательный дом с маскаронами – шестиэтажное здание на Чистом переулке, 8, строение 2, построенное в 1914 году в стиле неоклассицизма. Его фасад отличает многокомпонентная пластика и декоративные элементы, в том числе ниши и маскароны в виде человеческих лиц на простенках. При ремонте специалисты стремились максимально сохранить дореволюционный облик строения, в частности его изящную лепнину и маскароны.

Восстановление исторических зданий с уникальными архитектурными деталями – важная задача для Москвы. Благодаря кропотливой работе реставраторов эти дома сохранят свой неповторимый облик, радуя жителей и гостей столицы. Маскароны, украшающие фасады, – яркое свидетельство богатого архитектурного наследия столицы начала прошлого века, которое бережно передается новым поколениям.