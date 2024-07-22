В Москве капитально отремонтировали пассажирский причал Сетунь на Воробьевской набережной

Обновлены лестницы, парапеты, установлены ограждения и приведена в порядок подводная часть объекта.

На западе Москвы в порядок приведен пассажирский причал Сетунь. Его ни разу капитально не ремонтировали с начала ввода в эксплуатацию в 1960 году. Об этом сообщили в столичном департаменте жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

«Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их комплексные обследования, по итогам которых принимается решение о выполнении текущего или капитального ремонта. Провели капремонт пассажирского причала Сетунь на Воробьевской набережной, который используется летом для прогулочных теплоходов», — уточнили в ведомстве.

Специалистами проведена масштабная работа по приведению объекта в порядок. Обновлена нижняя площадка причала, стены, лестничные сходы и парапеты, установили ограждения, заменили отбойные и швартовные устройства. Отремонтирована подводная часть. Основные работы проводились с баржи, оснащенной необходимым оборудованием, при этом задействовали водолазов.

Важно отметить, что на территории Москвы ежегодно очищают причалы и углубляют их акватории. Проведение масштабных гидротехнических работ необходимо из-за загрязнения дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом — это может оказать негативное влияние на безопасность пассажирских перевозок.

Напомним, что ранее мэр Москвы сообщал о круглогодичной работе семи маршрутов речного транспорта.

«К 2030 году практически вся акватория Москвы-реки будет охвачена регулярным пассажирским движением. К этому времени будут работать семь маршрутов круглогодичного речного электротранспорта, 67 причалов и 60 судов», — отметил Сергей Собянин.

Только в прошлом году регулярные речные суда совершили более 35 тысяч рейсов и перевезли около 900 тысяч пассажиров. Электросуда также благотворно влияют на экологию города. Сеть круглогодичного речного транспорта будет развиваться и дальше. В планах — поэтапное открытие оставшихся остановок на действующих маршрутах и создание новых.