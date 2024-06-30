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Исторический облик вернули первому столичному небоскребу

Исторический облик вернули первому столичному небоскребу
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Всего на территории Москвы сохранилось почти 300 таких зданий, признанных памятниками архитектуры.

Завершена реставрация одного из первых столичных небоскребов. Доходный дом купца Афремова внесен в региональный реестр объектов культурного наследия. Объект расположен по адресу: Садовая-Спасская улица, дом 19, корпус 1.

«Доходные дома во многом сформировали облик и настроение центральной части Москвы. Судьба этих первых квартирных многоэтажек крепко переплетена с историей страны, ведь к началу ХХ века на территории столицы их насчитывалось более 500. Сегодня многие из них являются объектами культурного наследия, а город тщательно следит за их сохранностью. Так, из 283 доходных домов, признанных памятниками архитектуры, отреставрировано более 80, и эта работа продолжается», — пояснили в столичном департаменте культурного наследия.

Во время реставрации доходного дома купца Афремова была проведена масштабная работа по восстановлению исторического облика. Объект был построен в 1904 году. Дом стал первым зданием в Москве, которое имело восемь этажей. Высота строения достигает 35 метров.

До него самым большим считался доходный дом Троицкого подворья на Ильинке, в ротонде которого было шесть этажей. Именно с появлением дома Афремова в лексикон горожан начали входить слова «небоскреб» и «тучерез». Некоторые жители даже боялись ездить на трамвае мимо этого здания, которое прозвали Вавилоном. Однако самым высоким в Москве оно считалось недолго — через несколько лет в Большом Гнездниковском переулке построили 10-этажный дом Нирнзее.

«При проведении ремонтно-реставрационных работ, направленных на возвращение исторического облика фасада, наибольшую сложность представляло восстановление карнизной части с коваными кронштейнами и порталов парадных входов с декоративной отделкой из крупного щебня», — отметили в Фонде капитального ремонта Москвы.

Специалисты расчистили фасады, восстановили элементы и лепной декор. Кроме того, они заменили цоколь, отремонтировали крышу и отреставрировали ее кованые ограждения. В интерьерах работы коснулись исторических столярных заполнений. В подъездах восстановили перила и поручни, заменили входные двери, а также отремонтировали стены, потолки и восстановили отделку.

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30 июня 2024, 08:02
Новосильцев Артур / АГН Москва / www.mskagency.ru
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