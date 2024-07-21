Йога, танцы и ярмарка: как пройдет фестиваль "День Индии" в Москве

Организаторами подготовлены десятки развлечений, которые подойдут для гостей любого возраста.

В девятый раз на территории Москвы будет проходить фестиваль «День Индии». Гостей приглашают в ландшафтный парк «Остров мечты». Москвичи и туристы смогут посетить мероприятия в период с 15 по 18 августа.

Фестиваль приурочен ко Дню независимости Индии и 78-й годовщине установления дипломатических отношений с Российской Федерацией. Главной темой всех фестивальных событий станет семья.

Подготовлено более 20 тематических площадок, среди которых «Холи», «Танцы», «Йога и медитация», «Болливудские фильмы», «Мехенди и астрология», «Живая свадьба в Индии» и другие, а также обширная образовательная программа с лекциями и мастер-классами и индийская ярмарка. Состоится грандиозное шествие колесницы, просмотр индийского кино, семейное фешен-шоу и шахматный турнир.

Ожидается масштабное выступление танцоров. Хореографическую программу представят 200 профессионалов. Гостей ждут невероятные и очень красочные выступления. Более 120 магазинов и ресторанов аутентичной кухни познакомят посетителей с изысканными индийскими продуктами и готовыми блюдами. Занятия йогой проведут более 70 школ со всей России, а другие спортивные занятия — преподаватели и мастера спорта из разных стран.

Посетители получат возможность своими глазами увидеть настоящую свадебную церемонию. Более того, самые смелые гости смогут вступить в брак по индийским традициям.

В рамках фестивальной программы откроется фотовыставка под названием «Чало Индия». Гости увидят снимки, которые посвящены невероятным природным краскам Индии, а также ее культуре этой страны.

Важно отметить, что все фестивальные мероприятия проходят на безвозмездной основе. Открыта и предварительная регистрация. Все, кто пройдет эту процедуру, смогут получить подарки от организаторов мероприятия.

Фестиваль стал частью программы развития культурного обмена между Россией и Индией. Мероприятие проводится при поддержке столичных департаментов культуры и внешнеэкономических и международных связей. В прошлом году в программе приняли участие более двух миллионов гостей.