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Четверг 25 июля

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Более полутора тысяч площадок представлено в каталоге сервиса "Вместе с культурой"

Более полутора тысяч площадок представлено в каталоге сервиса "Вместе с культурой"
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Специальные фильтры помогут быстрее найти нужное помещение, которое необходимо для проведения мероприятия.

За три года на площадках сервиса «Вместе с культурой» самым популярным форматом мероприятий стали мастер-классы. Их организовывали более 6,5 тысячи раз. На втором месте находятся тренинги, которые провели свыше 4,7 тысячи раз. На третьем месте, как сообщает столичный департамент информационной политики, находятся встречи. Их организовали около 4,5 тысячи раз.

На площадках проекта также проводят репетиции, концерты, лекции, семинары, съемки и квесты.

«“Вместе с культурой” — это простой, удобный в использовании сервис, который позволяет любому жителю забронировать площадку для своего мероприятия в городских учреждениях культуры. Чаще всего к сервису обращаются именно физические лица, среди которых преподаватели, репетиторы, артисты, психологи», — уточнили в департаменте информационных технологий города Москвы.

С начала текущего года при использовании сервиса организовано более восьми тысяч мероприятий. В каталоге представлено более полутора тысяч современных площадок, среди которых кабинеты для деловых встреч, индивидуальных и групповых занятий, коворкинги, залы для экспозиций и даже кинозалы. Можно найти помещение практически под любой запрос и бюджет: пользователям достаточно установить фильтры, и система за несколько секунд подберет варианты с учетом заданных параметров.

Аналитики сервиса выяснили, какие помещения являются наиболее востребованными. На первом месте оказалась Тургеневская гостиная библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева. Вторая по популярности площадка — кабинет коллективного мышления в библиотеке № 2 имени Ю.В. Трифонова. Топ-3 замыкает театральная гостиная в Доме Гоголя. Помещение находится в старинной городской усадьбе генерала Талызина, в которой Николай Гоголь провел последние годы жизни.

Сервис «Вместе с культурой» начал работу в начале февраля 2021 года. Это совместный проект городских департаментов информационных технологий и культуры.

Внедрение цифровых решений в сфере культуры соответствует задачам национального проекта «Культура» и регионального проекта города Москвы «Цифровая культура».

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1 июля 2024, 15:43
Ведяшкин Сергей / АГН Москва / www.mskagency.ru
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