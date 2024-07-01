Определены 10 финалистов летнего чемпионата по игре "Камень, ножницы, бумага"

Победитель соревнования получит главный приз – один миллион рублей.

В столице определены 10 финалистов чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага». Мероприятие проводится при поддержке правительства Москвы в рамках масштабного проекта «Лето в Москве». В День города 48 финалистов сразятся за главный денежный приз. Победитель получит миллион рублей и чемпионский пояс.

Стоит отметить, что чемпионат набирает популярность среди горожан всех возрастов. В соревновании уже приняли участие свыше 15 тысяч человек. Встречи участников проходят на флагманской площадке на Чистопрудном бульваре, а также в столичных округах.

Все участники чемпионата получают дипломы, а победителям отборочных этапов вручают кубки и медали. Напомним, что состязание по игре «Камень, ножницы, бумага» началось 1 июня. За первое место победитель получит один миллион рублей и чемпионский пояс. За второе место вручат 500 тысяч рублей, за третье — 250 тысяч рублей.

Примечательно, что некоторые участники до чемпионата даже не умели играть в «Камень, ножницы, бумага». Им на месте объяснили правила и приняли в ряды соревнующихся. Важно помнить, что участники в возрасте от 6 до 14 лет должны быть с законными представителями.

Чемпионат «Камень, ножницы, бумага» — одно из самых ярких событий фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Эту игру придумали китайские воины еще в XIV веке, а сегодня с ее помощью дети любят проводить жеребьевку.

Отметим, на территории столицы с 1 июня по 8 сентября реализуется новый проект «Лето в Москве», который объединил все виды сезонных развлечений. На протяжении 100 дней в городе проходят концерты, кинопоказы, театральные постановки, мастер-классы, спортивные соревнования, лекции, экскурсии, выставки, квесты и викторины — всего более 40 типов мероприятий для гостей всех возрастов.

Площадки, на которых проходят различные мероприятия, располагаются во всех городских округах. Более того, организатором встречи, мастер-класса или соревнования могут стать все желающие. Для аренды доступны спортивные, игровые площадки, оборудованные шале, амфитеатры в парках.