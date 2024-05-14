Более 80 домов на набережных малых московских рек привели в порядок

Перед ремонтом для домов формировали индивидуальные проекты, в которых были предусмотрены особенности объектов.

В Москве за время реализации программы капитального ремонта было обновлено 83 дома. Все они расположены рядом с притоками Москвы-реки и другими водоемами. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства столицы.

Дом, который построен рядом с правым притоком Москвы-реки, привели в порядок в 2023 году. Объект расположен недалеко от Сетуни по адресу: улица Гжатская, дом 4, корпус 2. Перед началом работ специалисты создали индивидуальный проект. В нем учли все особенности дома, построенного в 1961 году.

Сначала была проведена расчистка швов, после этого мастера восстановили кирпичную кладку, нанесли специальный водоотталкивающий раствор. За время ремонта заменили кровлю, поменяли теплоизолирующий слой на чердаке здания, восстановили эстетичный вид карниза.

Масштабные ремонтные работы проведены также на объекте, расположенном на берегу Самотеки. Здание находится по адресу: улица Белозерская, дом 1 а. В порядок приведен фасад, входная группа. Дом, который был построен в 1975 году, вновь обрел привлекательный внешний вид, а жители – комфорт.

Рядом с рекой Навершкой отремонтирован дом, возведенный в 1968 году. Он расположен по адресу: улица Матвеевская, дом 1. В порядок специалистам был приведен не только фасад, но и крыша.

Отметим, что изначально фасад был отделан мелкоразмерной плиткой. Для восстановления подобных поверхностей в Москве применяют современную технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Решение применять такую технику позволило сделать здание не только энергоэффективным, но и красивым. Яркий фасад в полной мере отвечает современным эстетическим требованиям.

В этом же здании специалистами обновлен цоколь, заменены балконные экраны. Отремонтированы входы, откосы, сделана асфальтобетонная отмостка. На крыше многоквартирного дома заменен слой гидроизоляции. На новую стяжку установлено сразу два слоя гидроизоляции. Подобное решение позволит защитить здание даже во время сильнейших ливней.