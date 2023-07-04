На Воробьевых горах во второй раз пройдет большой фестиваль ретромобилей

Гости фестиваля ретромобилей увидят уникальные экспонаты Музея Транспорта Москвы.

В воскресенье, 9 июля, на Воробьевых горах пройдет масштабный городской фестиваль "Ретрорейс" в честь Дня Московского транспорта, который отмечают в столице с 2017 года во вторую субботу второго летнего месяца. Тема фестиваля в этом году – эпоха 70-80-х годов. Гости познакомятся с городским, специализированным и личным транспортом того времени.

В центре внимания окажутся 30 экспонатов Музея Транспорта Москвы. На фестивале будет выставка приглашенных автоклубов и реставрационных мастерских. "Под открытым небом вы сможете увидеть редкие машины и городской транспорт. Приглашаю на фестиваль всех любителей техники и ретроавтомобилей, будет интересно", – сказал руководитель столичного департаментатранспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Фестиваль будет проходить не только на Воробьевых горах. В рамках мероприятия состоится большое авторалли "На семи холмах", которое является любимым зрелищем автолюбителей и ценителей ретрокаров. Колонну ретротранспорта можно будет увидеть в том числе возле фудмолла "Три вокзала. Депо" и деловом квартале "Даниловская мануфактура".

Подготовлена большая программа для детей. Для них пройдут гонки на педальных машинках, мастер-классы по 3D-моделированию, сборке мотора, созданию собственного дизайна автомобиля и пластилиновой анимации.

В рамках фестиваля "Ретрорейс" москвичам и гостям столицы покажут мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой". Это романтический спектакль, основанный на хитах бит-квартета "Секрет". В постановке много проникновенных сцен и комичных ситуаций.

Но и это еще не все. Также будет организована гаражная ярмарка-распродажа "Ленинградский ГаражСейл". Гости смогут купить вещи, которые имеют историю. Посетители смогут почувствовать атмосферу блошиных рынков и винтажных магазинов.

А на выездном лектории Музея Транспорта Москвы гости фестиваля узнают об истории дизайна отечественных автобусов и столичных трамваев. Можно будет поучаствовать в дискуссии книжного клуба и познакомиться с транспортными профессиями.

Подробная программа фестиваля "Ретрорейс" представлена на сайте mtmuseum.com.