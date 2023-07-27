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На Шаболовке установят 7 приподнятых платформ на трамвайных остановках

На Шаболовке установят 7 приподнятых платформ на трамвайных остановках
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По улице Шаболовка проходит три трамвайных маршрута: 14, 26 и 47.

Разветвленная дорожная сеть российской столицы, словно кровеносные артерии человеческого организма, обеспечивает ежедневное нормальное функционирование многомиллионного мегаполиса. Разумеется, развитие транспортной системы является приоритетным направление деятельности властей Москвы, поэтому в городе регулярно вводится строится необходимая инфраструктура.

Так, на Шаболовке установят семь приподнятых платформ на трамвайных остановках. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Глава ведомства Максим Ликсутов отметил, что по данной улице проходит три трамвайных маршрута: 14, 26 и 47.

По словам чиновника, каждый день вне сезона отпусков москвичи совершают до 60 тысяч поездок по вышеуказанным маршрутам. В ходе благоустройства улицы будут установлены новые удобные приподнятые платформы. чтобы повысить безопасность пассажиров трамваев. Зайти в транспортное средство горожане смогут всего за один шаг.

"Это особенно важно для родителей с колясками, пожилых людей и маломобильных пассажиров", – подчеркнул Максим Ликсутов.

Он также напомнил, что задачи по развитию наземного городского транспорта и обновлению трамвайной инфраструктуры ранее поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Во исполнение решения градоначальника в разных районах столицы установлены уже более 370 новых безопасных платформ. Параллельно продолжается организация "островков" безопасности для будущих трамвайных остановок.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что на Шаболовке стартовало благоустройство по формату "от дома до дома", являющемуся одним из важнейших элементов программы "Мой район". Формат работ предполагает обновление территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне.

Также специалисты должны привести в порядок территорию около станции метро "Шаболовская". Благоустройство одной из самых старых улиц Москвы включает в себя замену асфальтного покрытия, установку современных осветительных приборов и остановочных павильонов, а также прокладку инженерных сетей.

27 июля 2023, 15:20
Фото: mos.ru
Дептранс Москвы✓ Надежный источник

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