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"От дома до дома": на Шаболовке стартовала благоустройство

"От дома до дома": на Шаболовке стартовала благоустройство
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Формат "от дома до дома" является важным элементом программы "Мой район".

В рамках реализации масштабной столичной программы "Мой район" на одной из самых древних улиц Москвы стартовало благоустройство. Работы на Шаболовке пройдут по формату "от дома до дома". Кроме того, специалисты комплекса городского хозяйства намерены привести в порядок территорию рядом со станцией метро "Шаболовская".

В ходе благоустройства планируется заменить асфальтное покрытие улицы Шаболовки, установить современные остановочные павильоны для общественного транспорта и источники освещения, а также проложить новые инженерные сети. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках проекта проложим дополнительные водосточные сети, заменим асфальтовое покрытие на тротуарах и проезжей части, оборудуем современные остановочные павильоны с зарядными слотами. Установим новые фонари, приведем в порядок пространство возле станции метро "Шаболовская", проведем мероприятия по озеленению", — отметил чиновник.

Он также подчеркнул, что формат "от дома до дома" является важным элементом программы "Мой район", которая нацелена на создание комфортных условий для жизни москвичей. В ходе работы на Шаболовке специалисты проведут благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне, уточнил заместитель главы города.

В частности, внешний облик исторической улицы планируется улучшить за счет освобождения пространства от воздушных линий. Коммуникации уберут под землю. Для пассажиров трамваем установят остановки с высокой платформой, которая совпадает с уровнем вагона, что актуально для маломобильных граждан и родителей с колясками.

Петр Бирюков также подчеркнул, что формат "от дома до дома" в текущем году будет использован для обновления не только Шаболовки, но и Башиловской, Нагатинской, Чертановской улицы, а также 1-ого Донского проезда и Рассветной аллеи.

Напомним, параллельно в Москве проходит благоустройство около станций Крекшино и Санино МЦД-4. Там специалисты также намерены остановить новые остановки и фонари. Кроме того, запланирована организация пешеходных зон. Ранее об этом сообщали "Дни.ру".

31 мая 2023, 12:50
Фото: проектное решение / mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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