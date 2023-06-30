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Пятница 30 июня

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Парки Москвы подготовили ко Дню молодежи праздничную программу

Парки Москвы подготовили ко Дню молодежи праздничную программу
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Гостей фестиваля ждут более 50 бесплатных спортивных, познавательных и развлекательных мероприятий.

В будущую субботу и воскресенье, 1-2 июля, москвичей ждут в столичных парках на празднование Дня молодежи. Посетителей зон отдыха ждет более 50 спортивных, познавательных и развлекательных мероприятий, принять участие в которых можно абсолютно бесплатно.

Развлечения на любой вкус можно найти на масштабном фестивале "День молодежи. Конструктор будущего" в парке "Ходынское поле". Территория зеленой зоны будет разделена на три тематические площадки: "Спорт", "Возможности" и "Добро". Кроме того, перед москвичами выступят Люся Чеботина, DJ Smash, и группа "Дискотека Авария".

Гости праздника с 12:00 до 20:00 смогут принять участие в спортивных соревнованиях, присоединиться к волонтерскому движению, а также узнать, какие перспективы для молодежи предоставляет город. Мероприятия подготовлены проектным офисом "Молодежь Москвы" столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Посетителей Измайловского парка 1 июля ждет музыкальная программа. С 12:00 до 20:00 запланированы выступления артистов разных жанров. А в паке Дружбы молодые люди смогут почувствовать себя рок-звездами в ходе мастер-класса, который пройдет с 15:00 до 17:00.

Любителей спорта от четырех до 12 лет ждут в 14:00 в парке "Северное Тушино". На следующий день для москвичей постарше пройдет зажигательный танцевальный мастер-класс, начало в 18:00.

День молодежи в субботу и воскресенье отметят также в саду имени Баумана.С 18:00 до 20:00 все желающие смогут поупражняться в актерском мастерстве. Режиссер и педагог Артем Черкаев объяснит гостям, как развивать креативность, выступать перед публикой и создавать яркие образы на сцене.

Жители Новой Москвы 2 июля смогут поучаствовать в праздничных мероприятиях, организованных в рамках фестиваля "ТиНАО. Притяжение". Посетителей парка поселка Шишкин Лес ждут мастер-классы и викторины, аттракционы и даже полюбившийся миллионам флешмоб с красками холи.

Важно отметить, что День молодежи в нашей стране отмечается с 1958 года. Традиционно в Москве праздничные мероприятия проходили 27 июня, однако в этом году пришлось их перенести.

30 июня 2023, 13:52
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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