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Четверг 14 декабря

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Где находятся самые необычные катки Москвы

Где находятся самые необычные катки Москвы
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В этом сезоне в столице работает почти 1,4 тысячи площадок.

Для москвичей и гостей столицы работает почти 1,4 тысячи катков с искусственным и естественным покрытием, включая 39 площадок в парках. На некоторых из них катались еще до революции, а другие открылись совсем недавно.

Катки появились также во дворах жилых домов, парках и на природных территориях. На площадках оборудовали освещение, пункты проката инвентаря, оказания медицинской помощи, точки питания.

Многие площадки доступны для посещения ежедневно, а некоторые работают круглосуточно. В ближайшее время откроют катки с естественным покрытием, для функционирования которых необходима устойчивая минусовая температура.

Один из самых необычных катков Москвы находится на Чистопрудном бульваре в центре города. Он работает с 1914 года. Площадка с естественным льдом площадью 12 тысяч квадратных метров будет открыта круглые сутки. Перед началом катания специалисты замерят толщину льда для подтверждения безопасности.

Популярностью пользуется и каток в усадьбе Воронцово. Площадка размером 800 квадратных метров расположена в живописном месте, где можно полюбоваться природными красотами. При необходимости можно отдохнуть в теплом помещении. Работает пункта проката инвентаря.

Каток в усадьбе Воронцово открыли в 2012 году на парковой территории, а в текущем году комплексно модернизировали: обновили раздевалку и бортовое ограждение, заменили освещение. Покататься с видом на природные достопримечательности можно в будние дни с 10 до 22 часов и в выходные с 10 до 23.

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

Поклонникам спорта будет интересен каток в сквере вдоль улицы Академика Лисицына (метро "Тимирязевская"). Площадку назвали в честь Валерия Харламова, поскольку хоккеист провел в этом районе детство. В 1970-е годы на катке прошли соревнования, на которых присутствовал хоккеист и тренер Анатолий Тарасов.

В 2023 году каток отремонтировали, организовали теплую раздевалку и пункт проката. Начала работать бесплатная хоккейная секция. Покататься можно каждый день с 10 до 22 часов.

Напомним, что в Щербинке завершается строительство крытой ледовой ареныплощадью 5,3 тысячи квадратных метров. Там оборудуют каток для занятий хоккеем и фигурным катанием, спортивные и тренажерные залы, раздевалки и административные помещения.

4 декабря 2023, 16:15
Фото: Тихонова Пелагия/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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