В Москве увеличили количество маршрутов электробусов

Более чем 100 столичных маршрутов уже обслуживают свыше 1300 единиц экологически чистого транспорта.

Столичные власти продолжают работы по переводу дорожно-транспортной системы города на экологически чистый общественный транспорт. В частности, они расширяют парка инновационных электробусов, более 1300 единиц которых уже обслуживают москвичей.

Данный вид городского наземного транспорта можно встретить на сотне с лишним маршрутах. Их числа регулярно увеличивается, потому что растет и столичный парк экологически чистого транспорта. Совокупно до конца 2024 года в Москву поставят 1,2 тысячи электробусов, что станет крупнейшей в Европе закупкой.

Жители столицы уже обратили внимание, что новые маршруты электробусов с июля начали появляться практически каждую неделю. Данный вид общественного транспорта в первую очередь запускают на длинных и особенно востребованных у пассажиров направлениях.

На днях на улицы Москвы вышли дополнительные единицы электротранспорта отечественного производства. Об рассказал заместитель главы города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Мы расширяем сеть городского электрического транспорта по поручению Сергея Собянина. За два дня — 9 и 11 декабря – электробусы вышли на три маршрута, а 12 декабря выйдут еще на один", – отметил заммэра.

Так, с 9 декабря электробусы заменили автобусы полностью на маршруте №807 и частично на маршрут №104 западе столицы. С 11 декабря они вышли на маршруте №142 на юго-западе. А завтра, 12 декабря, начнут обслуживать пассажиров на маршруте №974 на востоке Москвы. В будни на данных направлениях совершается 15 тысяч поездок.

Кроме того, электробусы теперь курсируют и на магистральном маршруте М9. Сейчас они обслуживают москвичей совместно с автобусами, однако в будущем полностью заменят их.

Данный маршрут тянется от Рижского вокзала через центр города до станции ЗИЛ МЦК. Каждый будний день пассажиры совершают по нему более 11 тысяч поездок.

В целом с начала года властям города удалось улучшили или организовать почти 30 маршрутов рядом c 14 новыми жилыми комплексами. На них в будние дни совершается свыше 82 тысяч поездок.

"Мы стремимся обеспечить всех горожан комфортным и безопасным городским транспортом", – подчеркнул Максим Ликсутов.

