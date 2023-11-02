По итогом голосований в "Активном гражданине" благоустроено 300 гектаров дворовых территорий

Работы прошли в 125 районах столицы.



В этом году по итогам голосования на портале "Активный гражданин" благоустроено более 300 гектаров дворовых территорий. В 125 районах и пяти поселениях установили 200 детских и спортивных площадок, парковые диваны и скамейки, привели в порядок клумбы и газоны, установили качели и карусели, провели дополнительное озеленение, сообщается на портале mos.ru.

Активные граждане голосовали за озеленение придомовой территории, обустройство спортивных и детских площадок. Также пользователи решали, нужно ли оборудовать рядом с домом площадки для выгула домашних питомцев, какие именно скамейки и малые архитектурные формы необходимо установить по дворе.

Высказать свое мнение могут жители района, где планируется благоустройство. В прошлом году наибольшую активность проявляли жители районов на юго-востоке и северо-востоке Москвы – Выхино, Марьино, Люблино, Бибрево и Отрадное.

Также пользователи могут оценить итоги благоустройства. Чаще всего москвичи ставят оценки "отлично" и "хорошо". Прошло уже 182 тематических голосования, свое мнение высказали 3,2 миллиона активных граждан.

На портале "Активный гражданин" прошло уже более 2,7 тысяч голосований о благоустройстве дворов. Власти столицы реализовали все решения, принятые пользователями проекта.

Ранее активные граждане оценили благоустройство в Западном Дегунине, Кунцеве, Ховрине и других районах. Например, в Бирюлево Восточном более половины участников опроса поставили оценку "отлично", 47% оценили работы на "хорошо".

Больше всего оценок "отлично" получило благоустройство в Ховрине. Наивысшую оценку поставили 60% пользователей проекта, проживающих в районе.

В октябре активные граждане выбрали лучшие экологические тропы Москвы. Лидером голосования стал маршрут "Жил-был лес. Сказки Измайловского леса". Также пользователи отметили экотропы в Битцевском лесу и парке "Кузьминки-Люблино".

Портал "Активный гражданин" начал работать девять лет назад. Москвичи могут высказывать свое мнение по вопросам, которые связаны с разными сферами жизни мегаполиса.