Активные граждане выбрали лучшие экотропы Москвы

Наиболее интересным маршрутом участники назвали "Жил-был лес. Сказки Измайловского леса".



Экологические маршруты в Измайловском парке, Битцевском лесу и парке "Кузьминки-Люблино" стали лидерами голосования, в ходе которого жители российской столицы выбирали лучшие экотропы Москвы. Опрос проходил на цифровом портале "Активный гражданин".

Он был создан девять лет назад как механизм непосредственного участия горожан в решении важнейших вопросов, связанных с жизнью многомиллионного мегаполиса. В текущем голосовании приняли участие более 250 тысяч москвичей.

Активные граждане выбирали лучшие варианты из десяти экологических маршрутов, проходящих через самые красивые и интересные зеленые зоны столицы. Экотропы, к слову, позволяют всем желающим познакомиться с местной флорой и фауной. Для жителей и гостей города на путях следования установлены информационные стенды.

Наиболее интересным маршрутом москвичи назвали "Жил-был лес. Сказки Измайловского леса", который набрал 16% поддержки активных граждан. Прогуливаясь по тропе, горожане могут насладиться видами реки Серебрянки, а такжепопасть на экскурсии об усадебном хозяйстве царя Алексея Михайловича Романова.

Историко-экологическая тропа в природно-историческом парке "Битцевский лес" заняла второе место в голосовании. Экомаршрут, проходящий между реками Городней и Битцей, высоко оценили 13% посетителей портала "Активный гражданин".

Всего на один процент меньше поддержки набрал маршрут "Там, на неведомых дорожках" в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". В ходе прогулки по данной экотропе можно встретить редких зверей и птиц, в том числе, ласку, длиннохвостую неясыть и тетеревятника.

Важно отметить, что цифровой портал "Активный гражданин" действует в российской столице с 2014 года. За это время на нем прошло более шести тысячи голосований. К онлайн-площадке уже присоединились более 6,5 миллиона человек.

Ранее жители районов Бирюлево Восточное, Западное Дегунино, Ховрино и Кунцево оценили результаты благоустройства территорий около их домов. Как сообщали "Дни.ру", москвичи приняли непосредственное участие в разработке концепции благоустройства на портале "Активный гражданин".