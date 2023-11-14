МЦД и пригородные поезда переведены на зимний режим

На железных дорогах Москвы внедряются инновации.

Власти российской столицы сегодня прикладывают огромные усилия для развития транспортной системы многомиллионного мегаполисы. Согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина, транспорт должен соответствовать высоким стандартам комфорта и безопасности для пассажиров.

С этой целью на железных дорогах Москвы даже внедряются инновации. К примеру, на платформах в Зеленограде тестируют обогреватели, которые включаются, только если рядом с ними находится человек. А на станциях, которым только предстоит стать городскими вокзалами, установили погодные модули.

В целом МЦД и пригородные поезда уже переведены на зимний режим. Специалисты заблаговременно провели на железнодорожных станциях работы по проверке систем отопления и освещения. Также перевозчики перенастроили климатические установки в поездах, включили обогрев лобовых стекол и отопление в вагонах.

Кстати, на новых столичных вокзалах вестибюли отапливаются, поэтому пассажиры могут в тепле подождать поезд, даже если на улице стоит минусовая температура. К зимнему сезону готовятся и сотрудники. Им выдали теплую одежду и провели инструктаж.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что в рамках подготовки к зимнему сезону в вестибюлях столичной подземки появятся шесть тысяч дополнительных дверей. Работы проводились до конца октября. Кроме того, кондиционеры в вагонах начали работать в соответствие с температурными условиями.

Параллельно специалисты провели проверки тепловых сетей, систем обогрева лестниц и обслуживания воздушно-тепловых завес. А установленные ими вторые двери должны препятствовать проникновению холодного воздуха и поддерживать комфортную температуру на станциях метро.

"В преддверии холодов мы проверяем исправность всех систем, которые будут задействованы в работе транспорта зимой, чтобы поездки пассажиров оставались комфортными", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Городские автобусы и электробусы также готовят к зиме. Помимо технических работ, с водителями общественного транспорта проводят занятия по безопасному передвижению в сложных погодных условиях.

