В Гольянове построят физкультурный комплекс с двумя бассейнами

Строительство нового спортивного объекта в Гольянове начнется в 2023 году.

В Москве становится все больше спортивных объектов. В том числе благодаря этому количество жителей столицы, ведущих здоровый образ жизни, увеличивается.

Так, в районе Гольяново построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Здание расположится на Алтайской улице (владение 33). В нем будет два бассейна. Один из них для взрослых (длина 25 метров), а другой – для детей (10 метров). Также в здании будет тренажерный зал и буфет.

Строительство ФОКа начнется в следующем году, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. По его словам, сейчас разрабатывается проектная документация.

Специалисты полагают, что архитектурный облик здание должен перекликаться со стилем советского модернизма. Для отделки фасадов планируют использовать алюминиевые панели.

Напомним, за последние 10 лет в Москве построили примерно 150 спортивных объектов: например, футбольные поля, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, стадионы, дворцы спорта. Возводятся не только крупные знаковые объекты для профессиональных занятий, но и районные центры, в которых могут заниматься все.

До конца 2024 года в Москве планируют построить 31 спортивный объект, в том числе теннисный клуб и международные центры самбо и бокса в “Лужниках”, серфинг-парк “Волна” в Мневниках, ледовый дворец для центра спорта и образования “Самбо-70”, спортивный комплекс с экстрим-парком и зоной для воркаута в Некрасовке.

Говоря о развитии Гольяново, стоит отметить, что здесь по программе "Мой район" благоустроили 16 школ и пять детских садов, 284 двора, открыты три дошкольных учреждения, центр госуслуг "Мои документы", два гаражных комплекса, построены здание районного ОВД, 135 машино-мест, участок Северо-Восточной хорды.

В скором времени начнется подготовка к строительству станции метро "Гольяново". Она станет конечной на Арбатско-Покровской линии. У станции будет два вестибюля с выходами на обе стороны Уссурийской улицы. Как будет выглядеть "Гольяново", пока неизвестно. Продолжается проектировка.