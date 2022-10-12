В Новой Москве построили 420 тысяч кв.м. социальной и промышленной недвижимости

С начала 2022 года в Троицком и Новомосковском административных округах ввели в эксплуатацию 420 тысяч квадратных метров социальной и промышленной недвижимости. Это школы, детские сады, технопарки и другие объекты.

О создании социальной и промышленной составляющей Троицкого и Новомосковского округов рассказал руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

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Так, в деревне Пыхтино построили офисный центр площадью более 22 тысяч квадратных метров. Рядом с деревней Красная Пахра появился автобусный парк площадью 21,2 тысячи "квадратов".

В поселении Внуковское ввели в эксплуатацию многофункциональный торговый центр с административными помещениями. А в офисном парке Comcity начал работать отель на 150 номеров.

Продолжается размещение в ТиНАО технопарков и промышленных производств. В Новой Москве уже действуют более 60 предприятий, которые производят продукты питания, фармацевтическую продукцию, оказывают услуги по логистике, телекоммуникациям, IT, рассказал Жидкин.

"При этом строительство школ и детских садов остается приоритетом развития новых территорий", – сообщил глава Департамента развития новых территорий.

Жидкин уточнил, что в текущем году в Троицком и Новомосковском округах ввели в эксплуатацию семь детских садов и шесть школ. В ближайшие месяцы инвесторы построят еще девять образовательных учреждений почти на 5,6 тысячи мест.

Всего в следующие три года инвесторы возведут в Новой Москве 69 учреждений образований. А к 2035 году в эксплуатацию введут 170 школ и 320 детских садов, передает портал стройкомплекса столицы.

Напомним, что с января по сентябрь 2022 года Москва заключила с инвесторами договоренности о строительстве 73 школ и детских садов. Они будут рассчитаны на 31 тысячу мест.

По проектам планировки территорий застройщики берут на себя обязательства обеспечить новые районы социальной инфраструктурой. Инвесторы могут самостоятельно их содержать и эксплуатировать или передать Москве.

С 2012 года в Троицком и Новомосковском округах ввели в эксплуатацию 76 детских садов на 16,3 тысячи мест и 45 школ почти на 30 тысяч мест. До конца текущего года возведут еще 16 школ и детских садов.

Также в Новой Москве построили 20 миллионов квадратных метров жилья, восемь станций метро, 320 километров дорог.