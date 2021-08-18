Москвичи выберут самый комфортный летний кинотеатр

Проект "Активный гражданин" проводит новое голосование.



Участникам голосования, запущенного проектом "Активный гражданин", необходимо выбрать самый комфортный из летних кинотеатров, расположенных в парках "Сокольники", "Фили", "Садовники", "Музеон", сад "Эрмитаж" и Парк Горького. Благодаря ответам столичные власти поймут, в каком направлении двигаться дальше.

Все площадки, которые представлены в голосовании, имеют свои особенности. Например, зрительный зал в "Музеоне" вмещает 130 человек (с учетом ограничений, в обычное время – 300). Большинство фильмов здесь показывают на языке оригинала, но с русскими субтитрами.

В саду "Эрмитаж" посмотреть фильмы можно на большом экране размером 20 на 10 метров, удобно расположившись на мягких пуфах. Под открытым небом могут разместиться 90 зрителей. В "Садовниках" кинотеатр небольшой – с крытым залом для 48 зрителей. Благодаря навесу здесь можно посмотреть кино даже во время дождя.

Посмотреть фильм в "Сокольниках" могут до 175 человек (с учетом ограничений, в обычное время — на 349), а в "Филях" – до 80 человек (с учетом ограничений, обычно — 205 человек). Зато в последнем парке кинотеатр оформлен в экостиле.

В начале июля в Парке Горького открылось пространство "Плюс Дача". Там горожане могут не только посмотреть кино в зале на 200 мест (в обычное время – 400), но и послушать живую музыку, посмотреть современные спектакли, посетить творческие встречи и заняться йогой.

Участники голосования могут оценить комфортность кинотеатра в выбранных ими парках по 10-балльной шкале (10 — самая высокая оценка, один — самая низкая). Для тех, кто пока не посетил ни один из представленных кинотеатров, есть вариант "Затрудняюсь оценить".

Кстати, 27 августа отмечается День российского кино. В связи с этим 28-го числа состоится ежегодная акция "Ночь кино". Мероприятия пройдут по всей России.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что жители Левобережного района Москвы выберут на сайте проекта "Активный гражданин" лучшую обновленную зону отдыха. Участникам голосования предстоит выбрать, какое место лучше – Северный речной вокзал, пляж "Левобережный" или парк Дружбы.