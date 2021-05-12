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В Москве благоустроят территорию возле станции Мещерская будущего МЦД-4

В Москве благоустроят территорию возле станции Мещерская будущего МЦД-4

Также приведут в порядок участок дороги между МКАД и Очаковским путепроводом.
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Как только Московские центральные диаметры (МЦД) были запущены, они стали пользоваться огромной популярностью. Реконструированные старые платформы вновь оказались востребованными, как и новые станции. Чтобы сделать передвижения пассажиров еще комфортнее, приводятся в порядок прилегающие к станциям территории.

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Например, скоро благоустроят площадь возле платформы Мещерская Киевского направления Московской железной дороги. В будущем эта станция станет частью четвертого диаметра (МЦД-4). Рядом появятся точки велопроката, парковки для велосипедов, а также навесы, которые защитят пассажиров от осадков.

Улицы около станции Мещерская тоже приведут в порядок. Некоторые участки реконструируют, а где-то появятся новые дороги. В рамках работ будет построено порядка четырех километров проезжей части. А вдоль улицы Матросова, Новомещерского, 1-го Дачно-Мещерского проездов и Проектируемого проезда № 2213 проложат велосипедные дорожки.

Кроме того, старый автомобильный тоннель в створе Новомещерского проезда станет пешеходным. С того момента прогулки в Мещерский парк для жителей Солнцева станут более безопасными и комфортными. Для автомобилей построят новый тоннель. Еще два пешеходных перехода возведут через железнодорожные пути: в районе Верхнего Терешковского ручья и внутри МКАД – в створе Очаковского путепровода.

Ремонт станции Мещерская и благоустройство прилегающей территории проводится в рамках проекта запуска МЦД-4.

Говоря о развитии Солнцева, стоит отметить, что в этом районе было приведено в порядок 176 дворов, 72 детских площадки и четыре парковые территории, сделаны две обновленные площадки для выгула собак, 15 мест для занятий спортом и две зоны отдыха.

Помимо этого, отремонтировано 312 подъездов, благоустроены территории одного колледжа, двух школ и четырех детских садов, отремонтированы восемь учреждений соцзащиты, семь организаций здравоохранения, 20 детских садов, 14 школ и помещения четырех библиотек. Здесь же возведены здания четырех общеобразовательных и четырех дошкольных учреждений.

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Фото: mos.ru
Автор: 12 мая 2021, 16:04

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