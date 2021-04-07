На площади Киевского вокзала установят защитные навесы

Московский район Дорогомилово продолжают облагораживать. Скоро около Киевского вокзала появятся навесы "Сухие ноги".

Масштабные работы по благоустройству в столичном районе Дорогомилово проводятся с 2019 года. Специалисты поставили себе цель – сделать эту территорию очень комфортной как для жителей, так и для гостей Москвы. Задача, конечно, трудозатратная, но выполнимая.

Например, ранее была приведена в порядок площадь у Киевского вокзала. Также облагорожены Дорогомиловская и Киевская улицы. В прошлом году в программу по благоустройству были включены две набережные – Бережковская и Тараса Шевченко. В 2021-м запланированы работы по озеленению и установке малых архитектурных форм. Также специалисты хотят оборудовать одну спортивную и три детские площадки.

Киевский вокзал бесспорно считается жемчужиной района Дорогомилово, ведь каждый день там находится очень много людей. Рядом располагаются офисные здания, торговые центы, гостиницы и Бережковская набережная. Все эти места пользуются популярностью как у москвичей, так и у гостей столицы.

Там же находятся сразу несколько объектов общественного транспорта. Помимо железнодорожного вокзала функционируют три станции метро и совершают остановку автобусные маршруты. Именно поэтому было решено довести до ума популярную площадь.

Рядом с Киевским вокзалом уже начали устанавливать навесы, которые будут защищать людей от дождя и снега. Пассажиры смогут спокойно дожидаться общественного транспорта или такси.

Планируется установить девять навесов. Рабочие облицуют их алюминиевыми декоративными панелями, а также сделают светодиодное освещение. Помимо этого, будет установлен инфракрасный подогрев. По проекту, также предусмотрены скамейки и информационные пилоны с маршрутами наземного транспорта.

Пассажиров предупреждают, что из-за установки навесов временно изменились места остановки некоторых автобусов. Однако никаких существенных обновлений в схеме движения общественного транспорта нет.

Напомним, в районе Дорогомилово были обновлены 76 дворов, 568 подъездов, благоустроены пять парков и два сквера, 78 детских и 15 спортивных площадок. Также проведена реконструкция станций метро "Студенческая" и "Кутузовская", выполнен ремонт четырех школ и восьми детских садов.