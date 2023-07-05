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Среда 5 июля

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Мужские шорты на лето 2023

Мужские шорты на лето 2023
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Aлександр Кузиков

Aлександр Кузиков

 главный визуальный мерчандайзер и стилист интернет-магазина Shopping Live

Шорты для мужчин стали практически обязательным элементом летнего гардероба. Лучшего решения в жаркие дни и не найти. Как правильно выбрать мужские шорты рассказывает Александр Кузиков, главный стилист и креативный директор интернет-магазина Shopping Live.

Обзор фасонов мужских шорт, модных в 2023

Костюмные шорты станут отличным выбором для деловых мероприятий или формальных встреч в жаркую погоду. Они прекрасно сочетаются с рубашками и легкими пиджаками.

Чиносы подходят для различных повседневных образов и могут быть носимыми как с рубашками, так и с поло или футболками. Бермуды — более длинный и широкий вариант, который подходит для городского стиля и сочетается почти с любым верхом. Не менее актуальны в этом сезоне джинсовые шорты, ставшие почти классикой в мире мужской летней моды, а также шорты с карманами, напоминающие укороченную версию брюк карго.

Как выбрать мужские шорты на лето

Главное, что нужно сделать при выборе шорт – определить, для каких целей они вам нужны. Если вам нужны для повседневного использования, выбирайте более универсальные фасоны. Если вам нужны для отдыха на пляже или спортивных мероприятий, можно выбрать более короткие и свободные варианты. При выборе фасона нужно учитывать и особенности фигуры. Шорты подчеркивают икры ног, поэтому если они тонкие, то стоит отдать предпочтение более длинным моделям, но не переборщить с объемом. Ширина шорт также влияет на общий вид: зауженные модели создают элегантный силуэт, а со свободными штанинами – более расслабленный, но при этом могут подчеркивать широкие бедра. Важно выбирать шорты из легких и дышащих материалов, которые обеспечат комфорт и удобство даже в самые жаркие дни.

Чего стоит избегать при выборе мужских летних шорт

Избегайте чрезмерного декора на шортах. Лучше выбрать модели с минимальными деталями, чтобы сохранить элегантность и универсальность. И хотя яркие принты и цвета могут выглядеть интересно, предпочтение стоит отдать моделям в более сдержанных и универсальных оттенках. Это позволит вам легче комбинировать их с другой одеждой.

Из какого материала лучше выбрать шорты на лето

Шорты из хлопковой ткани являются классикой летней одежды. Хлопок обладает хорошей воздухопроницаемостью и обеспечивает комфорт в жару. Еще один отличный вариант для летнего сезона – льняные шорты, которые тоже позволяют коже дышать и придают образу элегантности. Модели из денима – всегда актуальное и стильное решение для повседневной носки. Выбирайте джинсу с добавлением эластана для большего комфорта и подвижности. Для более официальных и сдержанных аутфитов можно выбрать легкую, но плотную костюмную ткань.

Какого цвета носить шорты мужчинам летом 2023

Черный, белый и серый — нейтральные оттенки, которые безупречно сочетаются с любым стилем и цветовой гаммой гардероба. При этом с белыми шортами стоит быть осторожными: они хорошо подчеркивают загар, но не очень практичны в использовании и быстро загрязняются. Разнообразить свои образы можно вариантами в других однотонных сдержанных цветах: бежевом, коричневом, синем, бордовом или хаки.

Как правильно выбрать размер мужских шорт

Слишком обтягивающие шорты могут выглядеть провокационно и ограничивать движения, а слишком свободные шорты – создавать неряшливый вид. Оптимальным вариантом будет посадка по фигуре, но чтобы между тканью и кожей оставалось несколько сантиметров свободного пространства. Для повседневной носки длина шорт должна составлять примерно 5 сантиметров до колена. В случаях с пляжными и спортивными моделями допускаются более короткие варианты.

С чем сочетать шорты мужчинам летом 2023

Почти все виды шорт можно комбинировать с поло, футболками разных фасонов или рубашкой в клетку. Если вы выбрали шорты с принтом, то верх лучше оставить однотонным. Для более элегантного стиля можно сочетать костюмные шорты и однотонную рубашку с коротким рукавом, накинув сверху легкий льняной пиджак. Тренд на многослойность отлично сочетается с шортами: в прохладные дни к ним можно надевать футболки, сверху добавлять рубашки и дополнять образы стильным блейзером. Кроссовки, белые или черные кеды, а также кожаные лоферы в случае с деловым стилем отлично дополнят образ и придадут ему завершенность.

5 июля 2023, 02:31
Фото: Pixabay.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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