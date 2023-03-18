Расцветаем весной: составляем женственные образы

Идеальные решения сезона.

С приходом весны и тепла все больше хочется наряжаться и радовать этот мир красивыми выходами «в свет». На смену плотной и практичной зимней одежде приходят более легкие ткани, интересные фасоны и сочные цвета. Даже если вы не фанатка платьев, то с легкостью сможете создать женственный и романтичный образ с любимыми вещами. Александр Кузиков, главный стилист интернет-магазина Shopping Live, поделился идеями изящных нарядов на весну.

Цветочное платье

Идеальным решением для весеннего образа будет платье длины миди с флористическим принтом. Большие бутоны или россыпь мелких соцветий сделают наряд женственным и непринужденным. Но будьте осторожны с крупными орнаментами: они визуально увеличивают объемы и сглаживают очертания фигуры. Наиболее удачные фасоны — расклешенный, футляр и запах со стоячим воротником и высокими манжетами, как в коллекции Carolina Herrera на неделе моды в Нью-Йорке. Выбирайте модели нейтрального оттенка с акцентными цветами: белое платье с розово-красными бутонами или черное — с небесно-голубыми. Дополнят образ серьги и сумка в цвет узора, а также нейтральный или контрастный ремень на талии.

Еще один вариант — платье с цветочным орнаментом в пол. Особенно нежно смотрятся модели из легких полупрозрачных материалов: шифона, органзы, сетки. К подобным нарядам достаточно подобрать лаконичные пояс и серьги, которые не будут отвлекать от платья. Для прохладного времени года к нему подойдет пара ботильонов, а в более теплые дни — босоножки на каблуке в цвет платья.

Кружевное платье

Платье из сетки и кружева длины миди не оставит равнодушной ни одну модницу. Однотонная модель с блестящим поясом и полупрозрачными рукавами станет воплощением вашей женственности и легкости. Особенно эффектно смотрятся модели с двойной юбкой: нижний слой — футляр из плотной ткани, а верхний — летящая ажурная ткань. Такое платье гармонично сочетается с кожаной курткой и ботинками на массивной платформе.

Юбка + топ

Актуальная в этом сезоне юбка с плиссировкой необычного цвета или асимметричного кроя может стать основой романтичного и стильного лука. Ее можно сочетать с кожаным корсетом или топом-бралеттом с кожанкой поверх. На шею стоит надеть ожерелье в виде цветов или кулон с бутоном в эпоксидной смоле, а на ноги — белые кеды, которые добавят образу непосредственности и легкости.

Пеструю цветочную юбку-клеш длины миди можно сочетать с черным или белым топом с воланами. Другой вариант — черная полупрозрачная блузка из сетки и кружева. Дополнят композицию модные в этом сезоне объемные серьги в виде бутонов и широкий браслет на руке с флористическим орнаментом. Чтобы подчеркнуть нежность образа, можно добавить к нему контрастные грубые ботинки на шнуровке.

Джинсы + блузка

Еще одно решение для нежного образа в период обновлений — свободные джинсы на высокой посадке и кружевная блузка. Вместо блузки можно надеть ажурный пуловер пастельных тонов или блузку с трендовой плиссировкой. Талию стоит подчеркнуть широким ремнем, а на ногах уместно будут смотреться ботфорты или классические бежевые лодочки.

Брюки + боди

Боди с кружевными вставками создадут чувственный и элегантный образ. На шее отлично будет смотреться чокер с крупным цветком, на руках — несколько фаланговых колец.

Чтобы создать более строгий, но все еще женственный образ, наденьте классические брюки изумрудного, бордового или темно-синего цвета и однотонное боди. В качестве акцента прикрепите на одну сторону брошь в виде цветка, объемного тканевого или лаконичного металлического, украшенного камнями. Боди можно заменить белой блузкой с V-образным вырезом и мелкими цветами. Босоножки на высоком каблуке принесут в этот ансамбль нотку утонченности, а серьги с трендовой бахромой завершат образ.