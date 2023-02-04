Выбираем модный трикотаж

Какой свитер самый лучший? Стилист выдает секреты.

Редкий образ обходится без трикотажа, особенно если учесть, что его очень легко комбинировать. На прогулку, в театр или на торжество– как правильно выбрать трикотаж рассказал главный стилист и креативный директор интернет-магазина Shopping Live Александр Кузиков.



Как выбрать женский свитер

При выборе свитера важно учитывать состав, фасон и цвет. От материала зависит, насколько комфортно носить изделие: шерсть больше подходит для долгих зимних прогулок, мягкий трикотаж — идеальный вариант для помещений. Фасон должен подходить вашему типу фигуры: скрыть широкие бедра можно удлиненной моделью прямого кроя или укороченным оверсайз-свитером, а широкие плечи уравновесит V-образный вырез. Чтобы легко вписать свитер в базовый гардероб, отдавайте предпочтение однотонным моделям нейтральных цветов — черного, белого, коричневого, бежевого. Модный джемпер впишется и в повседневный образ с джинсами, и в комплект для торжественного выхода. Просто надеваем крупные украшения и лодочки со стразами — и вау-эффект гарантирован! В гардеробе каждой модницы должен быть свитер в стиле хендмейд и, конечно, пуловер с ярким принтом. Ведь броня не синоним скуки, в ней можно и нужно блистать.

Как правильно стирать свитер в стиральной машине?

Обращайте внимание на ярлык изделия: производитель всегда дает рекомендации, как лучше стирать данную вещь. Перед стиркой обязательно вывернуть свитер наизнанку и положить в специальный сетчатый мешочек. Температура должна быть не больше 30°, режим — "деликатные ткани" или "бережная стирка", для шерстяных вещей допускается режим "шерсть". Используйте жидкие средства и отключите отжим — так больше шанс, что изделие не потеряет свою форму.

Как стильно носить свитер?

Оверсайз-свитер отлично сочетается с джинсами, брюками и юбками на высокой посадке. В удлиненных моделях можно заправить передний край в юбку или брюки, подчеркнув талию. Объемные укороченные свитеры стильно смотрятся поверх платья длины миди, а водолазки можно надеть даже под платье на бретелях. Другой вариант — носить свитер с округлым воротом поверх рубашки.

Какие свитера вышли из моды?

Неактуальными стали свитера ажурной вязки, обтягивающие модели и изделия из тонкого трикотажа. Вышел из моды и декор в виде помпонов, вышивки, кружева. Устаревшие свитеры с воротником-хомутом лучше заменить на фасоны со стоячим воротом, а вместо яркого принта выбрать более лаконичный дизайн.

Какой материал лучший для свитера?

Чистая шерсть отлично согревает, но может колоться. Мохер теплый и мягкий, но оставляет ворсинки на другой одежде. Хлопок и синтетика не согреют в сильные морозы, зато отлично подойдут для офиса. Свитеры из кашемира мягкие и теплые, приятны к телу, так что станут идеальным вариантом, если вы готовы тщательно ухаживать за ними. Еще один вариант — изделие из шерсти с примесью синтетических материалов, которых должно быть не больше 30%.

Что лучше греет — шерсть или акрил?

Акрил — синтетическое волокно, которое практически не греет. Его лучше носить только в помещениях и в теплую погоду. Для холодов стоит выбрать изделия из натуральных материалов, то есть шерсти или кашемира. Если доля искусственных волокон не превышает 30%, то свитер согреет вас даже в морозы.

Какой состав должен быть у свитера, чтобы не было катышков?

Катышки появляются из-за постоянного трения материалов, неправильного ухода и большого количества разных тканей в составе.

На дешевых и рыхлых тканях катышки образуются быстрее. Стоит остановиться на свитерах из мериносовой шерсти или смеси шерсти с синтетикой. Изделия из ангоры и кашемира особенно подвержены скатыванию, поэтому, если вам нравятся эти материалы, выбирайте модели плотной вязки и следуйте рекомендациям по уходу.

