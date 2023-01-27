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Мода
Головы хищников, "гуляющие" платья и скандал Рудковской: Чем запомнилась Неделя моды в Париже

Головы хищников, "гуляющие" платья и скандал Рудковской: Чем запомнилась Неделя моды в Париже

Виктория Хандус

Виктория Хандус блогер

 Диктатор хорошего вкуса и ваш лучший проводник в мире моды. Окончила академию fashion-стилистов PSFA, работала на главном телеподиуме России – в шоу "Модный приговор" на Первом канале.
Неделя моды была громкой
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В Париже подходит к концу кутюрная Неделя моды. Время идет, а это мероприятие продолжает держаться на китах – брендах-хедлайнерах. В этом году их место заняли Schiaparelli, Chanel, Jean Paul Gaultier, Valentino и Fendi, ведь показы именно этих модных домов все ждали с замиранием сердца. Бренды, конечно, удивили зрителей – и кого-то не очень приятно.

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головы хищников VS Зоозащитники

Собравшиеся гости первую часть шоу наблюдали, как на подиум аккуратно выплывали причудливые (в стиле бренда) модели в топах-щитах, костюмах в форме песочных часов и объемных жакетах. Но плавное течение показа нарушили выходы Ирины Шейк, Наоми Кэмпбелл и Шалом Харлоу: на культовых моделей надели платья с головами хищников – львов, волков и снежных барсов.

Конечно, головы оказались искусственными, но этот факт не спас Schiaparelli от жуткого скандала: на модный дом быстро обрушились с критикой зоозащитники, которые обвинили его в романтизации насилия над животными. Объяснение бренда о том, что ни один зверь не пострадал, ситуацию не поправило.

Фото: Социальные сети

"Гулящие" платья

Показ Viktor & Rolf's тоже теперь у всех на слуху. Дизайнеры Виктор Хорстинг и Рольф Снурен дали своим моделям возможность почувствовать себя настоящими принцессами, надев на них многоярусные платья с тюлевыми подолами. Правда, выглядели современные Золушки довольно необычно.

Платья были перевернуты во все возможные стороны: на ком-то сидели вверх ногами и полностью закрывали лицо, а рядом с кем-то вообще "гуляли" сами по себе. Такая подача, пожалуй, отличный лайфхак для тех, кто пришел на вечеринку в бальном платье и не хочет остаться незамеченным.

Фото: Социальные сети

Рудковской пришлось оправдываться

Главная российская фэшн-дива предпочитает не пропускать Неделю моды. И этот год не стал исключением. Пока другие знаменитый гости восхищали поклонников своими модными образами, Яна Рудковская занималась обелением своей репутации.

На просторах Интернета появился пост, в котором супругу Евгения Плющенко обвинили в том, что она захотела пожить в парижском отеле "на халяву". В тексте говорилось, что помощники светской львицы просили поселить ее в гостинице с красивым видом, так сказать, за просто так – по бартеру.

В итоге одной из самых богатых россиянок пришлось оправдываться: говорить, что она всегда сама за себя платит, и даже прикладывать доказательство самостоятельной брони номера.

"Все знают, что я нормально зарабатываю и уж точно Париж могу себе раз в год позволить после того, как отфигачила все новогодние праздники", – написала в своем блоге блондинка.

Яна Рудковская. Фото: Социальные сети

Но это еще не все. По Сети ходят слухи, мол, Яна Рудковская, которая всегда кичится наличием одежды от мировых брендов, не смогла правильно назвать бренд, на показ которого пришла.

Фото: Sebastien Fremont / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 27 января 2023, 09:00 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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