Модные аксессуары зимы – 2023

Правильно подобранные аксессуары могут полностью изменить образ.



Даже самые базовые вещи смотрятся по-новому, если дополнить их стильными украшениями. В холодный сезон особенно важно уделять внимание штрихам, которые позволяют выглядеть женственно и модно независимо от погоды.

Шапки-бини

Шапка — неотъемлемая часть гардероба в морозное время года. В этом сезоне в моде будут шапки-бини — вязаные изделия без завязок, облегающие голову. Они отлично согревают и защищают голову от ветра. Лучше выбирать модели крупной вязки с натуральной шерстью в составе. Наиболее актуальны сейчас однотонные бини с отворотом без лишнего дизайна: уместны только лаконичные надписи и логотипы. Оптимальным вариантом будут шапки нейтральных оттенков — черного, серого, бежевого. Если цвета верхней одежды и обуви позволяют добавить яркий акцент на голове, можно сделать выбор в пользу более красочной модели — например, модного цвета Маджента, ярко-красной или изумрудной.

Длинные перчатки

Еще одна незаменимая вещь зимой — перчатки. В тренде сейчас удлиненные модели до локтя. Они не только защищают руки от холода, но и придают образу элегантности. Отдавать предпочтение лучше перчаткам из замши или кожи, с меховой или шерстяной подкладкой внутри: такой модный аксессуар точно не даст вам замерзнуть. Для создания минималистичного наряда выбирайте модели в цвет верхней одежды, сумки или обуви. Уместны и яркие перчатки: контраст сделает ваш лук интереснее и свежее. Хорошо смотрятся удлиненные перчатки с пальто, шубами и пуховиками простого кроя.

Платки и косынки

Этот тренд лучше подходит для мягкой и солнечной зимней погоды. Шелковый платок в паре с солнцезащитными очками не только разнообразит ваш образ, но и сделает вас похожей на голливудскую звезду. Его можно носить на шее или повязывать на голову как косынку. Актуальны также прически с платком, завязанным на хвосте или в качестве ободка. Лучше всего этот элемент сочетается с пальто и костюмами или платьями под ним.

Еще один вариант стильно утеплить голову — кожаная косынка. Она более плотная, чем сложенный вдвое шелковый платок, имеет тканевую подкладку и не продувается. Выглядит такой аксессуар дерзко и элегантно, но будьте осторожны: в сильный мороз косынка не обеспечит голове тепло и может потрескаться.

Объемные серьги

В новом сезоне в моду возвращаются массивные серьги из начала двухтысячных. Они станут ярким акцентом в любом луке и подчеркнут вашу индивидуальность. Особенно актуальны серьги разных геометрических форм, а также с обилием камней и страз. Для любительниц классики подойдут минималистичные, но крупные серьги-кольца. Они могут быть без декора, с дополнительными подвесками или жемчугом.

Жемчуг

Серьги и кулоны с крупными жемчужинами в 2023 году можно сочетать не только с нежными платьями, но и с футболками или толстовками. Жемчужное ожерелье, одиночный камень в металлическом колье, нежный браслет с переливами — любая вариация такого украшения подчеркнет ваше чувство стиля и романтичность. Женственности образу добавят и лаконичные акценты в волосах — например, перламутровый ободок или жемчужные нити, вплетенные в прическу.



Чокеры

Возвращение чокеров — еще одна отсылка к моде нулевых. Модные дома в этом сезоне радуют нас многообразием вариантов: объемные или минималистичные модели, металлические нити или натуральные камни, изделия из бисера, бусин и кристаллов позволяют подобрать чокер практически к любому стилю одежды. Их можно носить и как самостоятельные элементы, и как часть многослойного украшения — например, в комбинации с лаконичными кулонами. В тренде оказались также кожаные шнурки с небольшими стразами. Чтобы создать стильный образ, чокеры лучше носить с простыми фасонами и одеждой без принтов.

Цепи

Цепи в 2023 году станут настоящим писком моды. Ожерелье или браслет в виде цепи с крупными звеньями будет стильным акцентом даже в самом простом наряде. Стилисты предлагают также носить сразу несколько цепочек разных размеров, создавая многослойные композиции на шее. Актуальными стали цепи на талии: они подчеркивают изящный изгиб и добавляют образу шарма. Сочетать эти украшения можно как с элегантным платьем, так и со свитером, худи или брючным костюмом. Этот аксессуар смотрится самодостаточно и не требует других украшений.