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Вторник 20 февраля

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Как сэкономить на подарках к 23 февраля и 8 марта: советы от эксперта

Как сэкономить на подарках к 23 февраля и 8 марта: советы от эксперта
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Как выгоднее покупать подарки к 23 февраля и 8 марта, чтобы сэкономить и получить заказ вовремя, рассказал эксперт для читателей "Дни.ру".

Накануне праздников особенно популярными становятся подарочные категории и продукция с потенциалом подарка. В это время все маркетплейсы предлагают разные акции. Преимущества этого периода в том, что цена на товары-участники становится ниже по сравнению с доакционным периодом. К тому же в рейтинге общей выдачи категория подарков значительно повышается.

Как правило, целевые акции запускаются за неделю до начала праздников и в некоторых случаях длятся еще неделю после. Кроме скидок, которые предоставляет поставщик, свой дополнительный бонус может добавить интернет-магазин.

Как в период ажиотажа предстоящих праздников сэкономить и при этом получить свой заказ вовремя, поделился предприниматель, наставник в сфере электронной коммерции Евгений Трифонов. Эксперт является действующим селлером Wildberries с оборотом свыше 200 млн рублей за 2023 год.

Фото: из личного архива Евгения Трифонова
Фото: из личного архива Евгения Трифонова

Готовьтесь к праздникам заранее

Самая простая, но в то же время важная рекомендация — выбирайте подарки заранее, добавляйте в раздел "избранное" или в "корзину". Так вы сэкономите время поиска, а также сможете отслеживать изменение цены на товар. Когда начнутся акции, вы наглядно увидите разницу в цене и уже совершите выгодную для вас покупку. Но помните, что в праздничные дни срок доставки может быть увеличен. Поэтому, если вы определились с подарком, не откладывайте заказ в долгий ящик.

Некоторые интернет-площадки вводят систему промокодов и кэшбеков. В предпраздничные дни такие предложения только растут. Промокоды хороши тем, что они дают дополнительные скидки от уже сниженных акций.

Товар из-за границы

Хороший способ сэкономить — заказать товар из-за границы. Такую опцию предлагают некоторые маркетплейсы. В таком случае скидка может составлять до 70%. Но и срок доставки достигает до 45 дней. Как раз это и является тормозящим фактором. Потому что помимо регламентированного срока доставки, не исключены форс-мажорные обстоятельства. Если вы решили хорошо сэкономить, планируйте покупку заранее. Перестрахуйтесь и добавьте к указанному сроку доставки еще хотя бы неделю.

Фото: из личного архива Евгения Трифонова
Фото: из личного архива Евгения Трифонова

Дополнительные бонусы и кэшбеки

У большинства маркетплейсов есть партнерские программы со сторонними организациями. В основном с банками и платежными системами. Банки-партнеры предлагают дополнительный кэшбэк бонусами или рублями. При условии, что покупку вы оплачиваете банковскими картами.

Чтобы максимально сэкономить в предпраздничный период, готовьтесь к нему заранее. Изучайте цены до акции и в ее период. Сравнивайте предложения от различных площадок и получайте удовольствие от покупок.

20 февраля 2024, 16:00
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Какие необычные подарки получили звезды от своих детей: показываем фото

Фото: соцсети / @zepyur_brutyan
Фото: Telegram / @aizalovesyou
Фото: соцсети / @poplavskaya_evge
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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