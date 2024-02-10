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В каком возрасте стоит прокалывать уши детям?

В каком возрасте стоит прокалывать уши детям?
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В современном мире вопросы безопасности и возрастные ограничения для пирсинга вызывают жаркие споры среди родителей и специалистов. Практикующий мастер и совладелица салона "Пирсинг Ателье" Анна Сибирякова постаралась ответить на интересующие вопросы.

Традиции украшать свое тело проколами много тысяч лет. На данный момент самым древним обладателем пирсинга, известным истории, является древний человек Эци. Его мумии больше пяти тысяч лет. В ходе обследования мумии ученые обнаружили у него проколы мочек ушей.

Известно, что в Древнем Египте родственницы фараонов и жрицы могли, помимо прочего, прокалывать себе пупки. В Индии замужние женщины прокалывали себе крыло носа, чтобы обозначить свой статус. В царской России вставляли серьгу в ухо матросу, впервые пересекшему экватор, как знак отличия.

Информации о том, когда появилась традиция прокалывать уши детям, очень мало, и она достаточно скудная. Археология свидетельствует, что тенденция существовала на протяжении многих веков как часть ритуальных и культурных традиций. Впоследствии тренд стал мейнстримом.

Поскольку процедура связана с болью и определенными рисками, современное общество разделилось на два лагеря: тех, кто считает детский пирсинг нормой, и тех, кто приравнивает проколы ушей несовершеннолетним к жестокому обращению.

И речь идет не только о "необычных проколах" как конч, дейт, септум, но и о хорошо знакомых проколах мочек ушей. Поэтому родители зачастую без лишних раздумий ведут ребенка в косметологические салоны. Ведь пирсинг студии воспринимаются как "злачные места", где царит антисанитария, чтобы их чаду вставили в уши пару сережек из медицинского сплава.

Прокалывать уши маленьким детям, по мнению экспертов отрасли, не стоит. Уши детей до конца не сформировались, поэтому высок риск того, что со временем прокол мигрирует и будет выглядеть неэстетично.

Иммунная система развивается до 12-15 лет, поэтому рана (а пирсинг — это глубокая рана) может стать воротами для инфекций. Например, ребенок упал и потрогал грязными руками щеку и задел ухо. Такая мелочь может стать причиной воспаления прокола, потому что иммунитет просто не справился с атакой микробов.

Взрослые не смогут контролировать ребенка круглые сутки, поэтому риски очень высоки. Чем старше ребенок, тем выше вероятность того, что он возьмет на себя ответственность за собственное здоровье и проколы: будет их обрабатывать в соответствии с рекомендациями мастера, соблюдать покой после процедуры, сможет понять, что заживление идет не так, и обратиться за помощью к мастеру пирсинга.

Профессиональные пирсеры выполняют проколы специальными иглами, которые оставляют после себя ровные и гладкие края. Такие раны заживают достаточно быстро и почти без осложнений. После процедуры устанавливаются анатомически подходящие украшения из биоинертных материалов, чаще всего титана. Отличие профессиональных украшений от тех, что продают в ювелирных магазинах, в том, что основание лабрета плоское, то есть оно не будет впиваться в ткани шеи. На поверхность украшений из титана есть микрослой, который защищает организм от проникновения мельчайших молекул металла в организм человека.

В салонах красоты и поликлиниках принято выполнять прокол пистолетом для пирсинга, который прорывает тупым окончанием украшения мягкие ткани. Помимо того, что такая процедура высокотравматична, она почти всегда влечет за собой осложненный процесс заживления. Украшения в пистолетах выполнены из токсичного медицинского сплава, который часто вызывает воспаления, аллергические реакции. Также играет роль и неправильное выполнение процедуры: рваные края плоти заживают плохо, внутри мягких тканей образуются гематомы (шарики, которые можно нащупать в проколе).

"Система-75" достаточно известная и популярная в настоящее время, является чуть более усовершенствованным аналогом стандартного пистолета. Результаты от ее использования будут аналогичны.

Если ребенок настаивает на проколе, лучше с ним поговорить открыто о всех последствиях и вместе выбрать пирсинг-салон, где работают квалифицированные специалисты. Сделать это можно с помощью сайта Ассоциации Профессиональных пирсеров (ruapp.org).

10 февраля 2024, 20:29
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Дни.ру✓ Надежный источник

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