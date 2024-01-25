Ребенок хочет сделать татуировку. Как реагировать?

В юном возрасте дети мечтают выделяться среди сверстников и умоляют взрослых разрешить им сделать татуировку. "Дни.ру" делятся советом для родителей.

В наше время дети особенно подвержены влиянию модных трендов. Социальные сети наполнены рекламой и аутфитами с татуировками. Блогеры, которых подростки очень любят, также активно украшают свои тела. Детям хочется копировать своих кумиров, соответствовать, самовыражаться.

Но как этому противостоять, если ребенку еще нет восемнадцати, и стоит ли вообще препятствовать, "Дни.ру" рассказала Яна Лагута — художник, тату-мастер.

Разберитесь в причинах

Сначала нужно понять причины возникновения такого желания и не торопиться с резким отказом, даже если вы очень категоричны в этом вопросе. Факторов, повлиявших на решение подростка, может быть много. Большинство из них легко выявляются в разговоре. В противном случае вы просто рискуете испортить отношения с ребенком и утратить доверие.

В сфере тату-мастеров есть правило: лицам, не достигшим совершеннолетия, ответственный специалист выполнит тату либо в присутствии родителя, либо откажет совсем. Некоторые не делают татуировок даже при условии согласия взрослых. И вот почему.

Три причины, почему не стоит делать татуировки до совершеннолетия

Стремление к самостоятельности

Первая и самая популярная причина носит психологический характер. Часто бывает так, что ребенок в первую очередь хочет получить контроль над своим телом, над своей жизнью и в качестве протеста доказать родителям, обществу и себе в первую очередь собственную взрослость.

Как реагировать?

Разговаривать. Не отказывать, а попытаться найти утраченный контакт. Если родитель готов к изменениям и налаживанию отношений с ребенком, нужно попробовать отыскать компромисс.

Когда главная причина сделать тату — это протест, предложите другую процедуру. Например, выполнить интересное окрашивание, красивый невызывающий пирсинг или проколоть уши, что также поможет подростку выразить себя через внешность.

Быстрая сменяемость стилей и качества

Яна Лагута и сама сейчас благодарна родителям, что они не давали деньги на исполнение ее мимолетных "хотелок". Сегодня большая половина клиенток, которых она встречает на своих сеансах, имеет на теле так называемые «ошибки молодости» или находится в процессе их удаления. И хорошо, если это едва заметные тату. Но бывают и очень большие проекты, которые, к сожалению, могут уже не поддаваться лазеру.

Мода очень быстротечна, поэтому, зацепившись за какой-то ультра-тренд в юности, можно пожалеть об этом уже через пару лет — поскольку психика до 18 лет довольно гибкая, вкусы еще не сформированы. Лучше в этом возрасте не руководствоваться модой или остановиться на универсальном классическом изображении, которое будет актуально и через много лет. Но сделать этот выбор лучше, немного повзрослев.

Как реагировать?

Конечно, ребенка хочется порадовать, особенно если решение кажется вполне осознанным, и родители не против. Но стоит ли на самом деле торопиться? Сначала поговорите с подростком и убедите его устроить проверку своего желания на искренность.

Можно мотивировать тем, что поможете с выбором мастера и даже профинансируете этот подарок. В таком случае ребенок точно не будет руководствоваться выгодой. Действительно качественные татуировки не могут стоить дешево, поэтому до совершеннолетия как раз есть возможность накопить и точно определиться с мастером и идеей для тату.

Необдуманность принятия решения

Третья причина вытекает из второй, и она же относится не только к детям. Часто бывает, что из-за отсутствия насмотренности клиент принимает решение на эмоциях, не изучив вопрос, записывается к одному из первых попавшихся мастеров, чьи работы ему вроде бы понравились. Впоследствии, когда тату выполнено, он становится более осведомленным в рынке и понимает, что сделал не совсем правильный выбор.

Как действовать?

Стоит внимательно изучить вопрос татуировки. Понять направления и стили, промониторить рынок мастеров, узнать о базовых тонкостях нанесения тату. Таким образом, у вас и у вашего ребенка выработается насмотренность. К своему совершеннолетию он сделает взвешенный выбор как с идеей тату, так и с ее исполнителем. А за мастером рекомендуется наблюдать достаточно долгое время. Будет хорошо, если он подойдет вам не только как специалист, но и как человек.