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Суббота 10 февраля

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Названы 7 типов друзей, которые формируют завышенные ожидания

Названы 7 типов друзей, которые формируют завышенные ожидания
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Правильное окружение – ключевой аспект в формировании личности человека и определении качества его жизни. Люди вокруг нас оказывают глубокое влияние на наши мысли, поведение и эмоциональное состояние.

Так, позитивные отношения могут служить источником вдохновения и эмоциональной поддержки в сложные жизненные периоды. А окружение, наполненное высокими амбициями – нашему личностному росту и мотивации к достижению поставленных целей. В правильном окружении мы имеем возможность обмениваться знаниями, учиться у других и формировать свои ценности. Не напрасно говорят: "Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты". PR-специалист, маркетолог, предприниматель, генеральный директор PR-агентства Consigliere Дмитрий Скрипниченко рассказал, на какие типажи друзей стоит обратить внимание.

Дружеская типология

Для того чтобы избежать разочарований и неприятных моментов, важно осознать, какие люди составляют ваш круг общения. Рассмотрим подробнее семь основных типов друзей.

1. Друзья из прошлого

Это те люди, с которыми вас связывает определенный жизненный период: обучение в школе, совместные игры во дворе, служба в армии и т.д. И вот, раз в пять лет, вы встречаетесь и ностальгируете по прошедшему времени, вспоминаете забавные ситуации и обсуждаете общих знакомых. На этом все.

Конечно, эти отношения останутся важной частью вашей жизни, но стоит быть более реалистичным относительно их текущего значения. Вместо того чтобы ожидать глубоких и постоянных связей с друзьями из прошлого, попробуйте просто наслаждаться моментом встречи и ценить общие приятные воспоминания, сохраняя при этом открытость к новым знакомствам.

2. "Семейные" друзья

У всех же есть такие друзья, с которыми вы видитесь только на семейных мероприятиях? В их компании весело и даже есть, что повспоминать и кого обсудить. Но дальше семейного застолья ваши отношения так и не заходят.

Все потому, что вас больше ничего и не связывает. Это не те люди, на которых вы сможете положиться в сложный жизненный период, или к кому вы обратитесь за советом. Так что, повеселились, повспоминали, послушали очередной тост троюродного дяди по маминой линии и поехали дальше.

3. Друзья-тусеры

Веселье и постоянный драйв в компании таких людей обеспечен. Бессонные ночи в городских клубах, внезапные захватывающие путешествия на автомобиле, прыжки с сомнительной тарзанки с обрыва – с ними связаны практически все незабываемые и яркие моменты вашей жизни. Да, в компании тусеров всегда громко и непредсказуемо.

Однако и у этой медали есть две стороны. Такие друзья не слишком подходят для эмоциональной поддержки и, как правило, в непростые для вас времена они оказываются у выезда за черту города.

Фото: Дмитрий Скрипниченко

4. Друзья по хобби

Вы вместе посещаете театральный кружок, уроки живописи, плавание в бассейне – одним словом, у вас есть общее хобби. И говорить о нем вы можете часами напролет.

Но как только один из вас выходит из игры, вы обнаруживаете, что тем для задушевных разговоров больше нет. Как и смысла продолжать такие отношения.

5. Друзья "Чип и Дейл"

Да-да, они снова спешат на помощь. Такие друзья преданы и надежны, и вы в любой момент, в любой ситуации сможете рассчитывать на их поддержку. Они готовы делиться с вами своим временем, ресурсами и эмоциональной поддержкой, стараясь сделать вашу жизнь лучше. Это ценно и взаимно.

Однако задумайтесь, что, кроме взаимопомощи вас объединяет? Есть ли у вас общие темы для обсуждения, планы на будущее? Есть ли общие интересы? Скорее нет, чем да.

6. Друзья-философы

Это те люди, с которыми вы можете поделиться своими самыми глубокими мыслями и чувствами. Вне зависимости от того, насколько вы далеки от них физически или в каких сложных обстоятельствах находитесь, эти друзья всегда готовы выслушать вас и предоставить ценные советы.

Такие отношения часто характеризуются высоким уровнем взаимопонимания и поддержки. А что, если не это, может способствовать личностному росту и развитию?

7. Друзья, с которыми вы развиваетесь

Они разделяют ваши ценности и мотивацию. С ними вы часто обсуждаете свои цели, поддерживаете друг друга и вдохновляете на постоянный рост и совершенствование. Такое общение может послужить серьезным толчком для достижения успеха в любой сфере деятельности.

Но и с ними не все так просто. Если в вашей жизни наступит момент стагнации, и вы временно покинете гонку за знаниями, будьте уверены, что друзья очень быстро потеряют к вам интерес.

Итак, ознакомившись с 7 основными типами людей, которые вас окружают, вам будет легче управлять своими ожиданиями от общения. Главное, чтобы оно приносило вам удовольствие и формировало из вас яркую, уверенную в себе и своем деле личность.

10 февраля 2024, 03:41
Фото: Bob_Dmyt/Pixabay
Дни.ру✓ Надежный источник

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