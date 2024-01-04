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Четверг 4 января

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Топ 5 зимних путешествий

Топ 5 зимних путешествий
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Уединиться с природой и поймать самую невероятную волну на серфе, научиться сворачивать настоящую кубинскую сигару, покататься на коньках у Рокфеллер-центра... Эта зима подарит массу впечатлений и эмоций, если выбрать правильное место для незабываемого отпуска. О самых ярких зимних путешествиях рассказывает эксперт по визам, автор гайда по получению виз в США Варвара Пальгаева.

ОАЭ

Направление, которое уже не первых год входит в топ-список туристических мест. И это не случайно – путешественников привлекают прямые рейсы, комфортабельные отели, мягкий климат и, конечно, роскошный шопинг. Здесь можно найти развлечения на любой вкус и кошелек – посетить роскошный spa, отправиться в полет на воздушном шаре над бескрайними песками пустынь, отправиться в бар с панорамным видом на город. Каждый день отпуска может быть наполнен новыми красками – Дубай, неизменный фаворит туристов, славится самыми небанальными развлечениями. Парки аттракционов, джип-сафари в пустыню, где еще недавно жили бедуины, купание в ласковых водах Персидского залива. Влюбленные пары могут отправиться на ночевку в природный оазис Хатта, где миллионы звезд посреди дюн будут светить только для двоих. А утром отправиться к искусственному озеру Al Qudra Lake, чтобы устроить романтический пикник.

Любителям искусства и достопримечательностей столица Абу Даби предлагает настоящий Лувр с арендованными экспонатами из Парижа и посещение мечети шейха Зайда, которую не зря называют Белым чудом Востока и душой Эмиратов.

Если же посчастливиться встретить здесь Новый год, то праздничный салют с небоскреба Бурдж-Халифа – то, что нужно увидеть обязательно!

Куба

Удивительно, страна со слабым развитием экономики и бедным населением смогла сделать остров местом, которое привлекает тысячи туристов. Здесь неповторимый колорит, аутентичность, колониальная архитектура и 330 солнечных дней рядом с прекрасными водами Карибского бассейна. Агентства предлагают целые туры: средний пакет в 300 тысяч на двоих включает прямой перелет, недельный отдых в 5-звездочном отеле по системе «все включено». А за пределами отеля впитывать атмосферу острова не составит труда. За эпохой СССР стоит отправиться в Гавану, здесь же прокатиться на ретро-автомобилях и закружиться в самых страстных латиноамериканских танцах. Изучить подводный мир и понырять с маской можно на пляже Coral beach и, конечно, попробовать напитки из кубинского рома и научиться крутить сигару – неизменный символ Кубы.

Приятный бонус для путешественников: банкоматы и многие заведения на Кубе принимают карточки платежной системы «Мир», что, несомненно, упрощает отдых.

Мексика

Эта страна не разочаровывает – здесь всегда есть место приключениям, воображению, знакомству с культурным наследием, потрясающей по красоте природой и гостеприимным хозяевам. Долететь в Мексику можно через Стамбул или Кубу. Виза россиянам не нужна, въезд в страну – по любой действующей визе (США, Шенген, Англия, Канада, Япония или просто электронному разрешению, заполненному онлайн). Мексика предлагает отдых на любой кошелек. Рейтинговые отели, казино, бутики и рестораны располагаются в Канкуне на песчаной косе. Если планируется отдых с детьми, то отличным вариантом станет городок Плайя-дель-Кармен, где большинство отелей – с аквапарками, детской анимацией и другими увлекательными активностями. Тулум славится своими вечеринками и эко-отелями – отдых в этом городке подойдет тем, кто мечтает слиться с природой, посвятить себя йоге и медитациям. Именно зимой в Мексике проходит крупный фестиваль электронной музыки Zamna, который привлекает любителей пляжных вечеринок со всех уголков света.

Индонезия

Знаменитый остров Бали в представлении не нуждается: здесь круглый год светит солнце, невероятная природа, отменные морепродукты и один из лучших серфингов в мире. Туристам из России можно находиться на острове 30 дней без оформления специальной визы. Если захочется задержаться дольше, можно подать онлайн-заявку на продление еще на такой же срок.

Из года в год Бали привлекает огромное количество туристов. И каждый находит здесь то, что нужно именно ему: уникальные авторские туры, ретриты, свадебные церемонии на берегу Тихого океана. В последнее время Индонезия стала одним из популярных направлений для получения визы в США: консульство расположено в столице Джакарта, высокая одобряемость, отсутствие визы для российских граждан. Дополнительный бонус – возможность совместить полезное с приятным, а именно пляжным отдыхом на Бали. Сразу после интервью можно отправиться на остров без паспорта внутренним рейсом – его доставят внутренней почтой чуть позже. Перелеты в Джакарту осуществляют Узбекские авиалинии раз в неделю из Ташкента или через Китай. Второй вариант интересен тем, что при стыковке более 8 часов, можно выйти в Китай без визы и познакомиться с культурой еще одной страны.

США

Счастливым обладателям визы США, которая оформляется сейчас совсем не сложно, стоит рассмотреть на новогодние каникулы Восточное побережье Америки. Начать свой маршрут можно со знаменитого Нью-Йорка: окунуться в атмосферу любимого фильма «Один дома», прогуляться по 5-й Авеню, покататься на коньках у Рокфеллер-центра, познакомиться с Санта-Клаусом в центральном магазине Macy’s, встретить Новый год на Таймс-сквер. Любителей пляжного отдыха и экзотики всегда ждет солнечный Майами, можно посетить Диснейленд, Юниверсал-парк, Леголенд или отправиться в круиз на белоснежном лайнере по Карибским островам. Самым популярным направлением считаются Багамские острова (на 2-3 ночи), но если вдруг захочется чего-то действительно уникального, можно рассмотреть длительные круизы с посещением Каймановых островов, Ямайки, Доминиканы, Барбадоса, Панамы и даже доплыть до края острова пингвинов у берегов Аргентины.

4 января 2024, 08:15
Фото: TonW/Pixabay
Дни.ру✓ Надежный источник

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