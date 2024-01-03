Приводим в порядок квартиру после новогодних праздников: экспресс-метод

В январе радость от новогодней суеты сменяется унылым настроением от хаоса в доме. Как убрать беспорядок после гостей?

После праздников очень хочется побыстрее привести в порядок дом. Как это сделать быстро и эффективно? Вот несколько советов.

1. Протрите от пыли все, что сверху

Сюда относятся полки, мебель, светильники и другие предметы интерьера. Используйте специальные тряпки из микрофибры – этот материал лучше всего справляется с пылью.

2. Пропылесосьте полы

Это поможет убрать значительное количество пыли, и мытье полов окажется куда эффективнее. Чтобы тщательно убрать поверхность, используйте разные насадки.

3. Моем и расставляем на места посуду

Никто не застрахован от грязной тарелки, которая где-нибудь спряталась за кухонным шкафом, или ей помогли в этом. Тщательно вымойте то, что осталось грязным. Столовые приборы и серебро очистите со специальным средством.

4. Чистим духовку

Скорее всего, ваш духовой шкаф не в лучшем состоянии после праздников. Выньте все съемные части и хорошенько вымойте. Внутреннюю часть духовки обработайте тряпкой с нашатырем и оставьте на ночь. Утром все протрите.

5. Чистим дверные ручки

На них могли остаться жирные следы. Уберите их ластиком. Это помогает убрать жир.

6. Убираем "винный след"

Чтобы почистить бокалы и другое стекло от следов вина, возьмите столовую ложку уксуса и столовую ложку соли. Эта смесь поможет справиться с загрязнением.

7. Освежаем мебель

Сода вам в помощь. Посыпьте ею мебель, оставьте на полчаса, а затем пропылесосьте. Это здорово очистит вашу мебель от грязи.

8. Уделяем внимание труднодоступным местам

Батареи, плинтусы, пространство за шкафами тоже хорошенько вымойте и протрите. Можно использовать салфетку, смоченную в спирте. Это вычистит и одновременно продезинфицирует поверхность.