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Топ-3 совета от кинолога для здоровья и счастья собаки

Топ-3 совета от кинолога для здоровья и счастья собаки
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Четвероногие друзья не имеют возможности рассказать, что с ними происходит. Как сделать жизнь своего пушистика долгой и комфортной. Советы от специалиста.

Каждый любящий владелец домашних животных точно знает, какие особенности есть индивидуальные особенности поведения у братьев наших меньших. При этом кинологи предупреждают, что есть и общие советы и рекомендации по уходу за собаками, ведь иногда псы не могут рассказать о своих проблемах. Их перечисляет телеканал "360".

Сигналы болезни

Кинологи просят внимательно следить за собаками и их поведением. существуют типичные признаки, сигнализирующие о развитии заболевания. Если четвероногий друг семьи начал резко реагировать на голос хозяина, прятаться в затемненные места, не давать трогать себя за различные части тела, то следует обратиться за помощь к ветеринару. На проблемы со здоровьем у питомца могут указывать неестественная поза для сна, желание пробовать растения и ветки "на зуб", а также вялость.

Выбор места

У собаки в квартире, напоминает RT, всегда должен быть собственный уголочек. в этом месте пушистик сможет чувствовать себя в безопасности. Важно разместить "собачье гнездо" таким образом, чтобы песик не находился на сквозняке или рядом с горячим источником обогрева. Лучше, если место не будет находиться в проходе, чтобы животное могло не беспокоиться.

Уход за лапками

Особенно актуальным совет становится в зимний период. Подушечки реагируют на химические препараты, которыми обрабатывают улицы и тротуары. По этой причине важно, если нет возможности одевать собаке специальные ботинки, смазывать лапки воском. После прогулки обязательно смывать грязь, в том числе между пальцами, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

22 января 2024, 08:12
Собака. Фото: © Bulkin Sergey\news.ru/ www.globallookpress.com
РИА Новости• Требует проверки

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