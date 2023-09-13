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Среда 13 сентября

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Стрельцы в любви, а Козероги с деньгами: астрологический прогноз на сентябрь 2023 года

Стрельцы в любви, а Козероги с деньгами: астрологический прогноз на сентябрь 2023 года
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Первый осенний месяц 2023 года в самом разгаре! Что сулит гороскоп в сентябре?

Астролог Мария Гольцман в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" отметила, что гороскоп для всех знаков зодиака в этом месяце благоприятный. Поэтому не время вешать нос и грустить — впереди много позитивных моментов.

Если вы Овен или Рак — в сентябре однозначно стоит позаботиться о здоровье. Будьте внимательными к своему телу и внутреннему состоянию. Избегайте стресса и присмотритесь к полезной пище.

Весы в начале осени прекрасно могут начинать тренировки в спортзале. Тельцы тоже ориентированы на спорт для поддержания крепкого физического состояния.

А Козерогам лучше посетить стоматолога. Кроме того, представителям знака в сентябре будет везти с деньгами. Этот период финансово успешен также для Близнецов и вышеупомянутых Овнов. Если вы Скорпион или Рыбы — постарайтесь не тратиться понапрасну, есть риск потерять средства.

Стрельцы купаются в любви, а еще романтический настрой у Львов. Гороскоп сложился так, что Тельцам звезды благоволят отправиться с любимым человеком на природу. Близнецам для укрепления связи с партнером можно отправиться в путешествие.

Раку стоит душевно поговорить с близкими людьми, а Скорпиону остерегаться сплетен о личной жизни. У Водолеев в семье возможны конфликты, для улучшения качества жизни самостоятельно отправляйтесь в туристическую поездку.

Рыбы — у вас творческий подъем. Помните про гороскоп и не упустите момент для новых свершений. У Дев в сентябре могут измениться ценности и взгляды на жизнь, это нормально и грозит лишь новыми открытиями.

13 сентября 2023, 02:04
Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer/www.globallookpress.com
Интернет-издание "Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Гороскоп для женщин: как выбрать мужчину по знаку зодиака

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com

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