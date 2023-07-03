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Как воспитать счастливого ребенка

Как воспитать счастливого ребенка
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Взрослое счастье во многом корнями своими уходит в детство. Конечно, родители не боги, они не могут гарантированно вырастить счастливую личность. Но максимально на это повлиять могут. Как именно – рассказывает психолог Юлия Лебедева.

Взрослое счастье во многом корнями своими уходит в детство. Конечно, родители не боги, они не могут гарантированно вырастить счастливую личность. Но максимально на это повлиять могут. Как именно – рассказывает психолог Юлия Лебедева.

Чтобы воспитать счастливого ребенка, каждому родителю необходимо хотя бы в общих чертах познакомиться со стадиями психосоциального развития личности, описанными известным психологом Эриком Эриксоном. Если мама и папа будут знать, что необходимо ребенку на каждом возрастном этапе, они смогут заложить предпосылки для развития гармоничного и счастливого человека.

Первая стадия, от рождения до года – это этап формирования базового доверия к миру. В этот период малыш максимально зависим от мамы, мама для него, по сути, – весь мир. Важно дать ребенку ощущение, что он не один, что мама рядом, что все его базовые потребности будут удовлетворены. Необходимо как можно больше тактильного контакта: кормить грудью, брать на руки, обнимать. Маме желательно не пропадать надолго, малыш еще не способен понять, что она вернется через час, ему кажется, что она пропала навсегда и мир рухнул. Если ребенок правильно проживает этот период, он вырастает с ощущением безопасности мира, он спокоен, радостен, открыт. Неправильно прожитый период у большинства клиентов психологов. У которых тревожные расстройства, панические атаки, курение, алкоголизм, пищеголизм и другие зависимости.

Юлия Лебедева. Фото: пресс-служба

Вторая стадия, от 1 до 3 лет – это этап "я сам". Малыш учится делать первые самостоятельные шаги, обучается взаимодействию с простыми предметами. Тут родителям важно давать ему как можно больше самостоятельности и при этом – поддержки. Ни в коем случае не торопить, не ругать, не гиперопекать, не пытаться все сделать за него. Ненавязчиво помогать, подсказывать, учить. Если мама и папа все сделали правильно, человек вырастает самостоятельным, способным принимать решения. Он знает, чего хочет, умеет ставить цели и их достигать. Если родители не дали требуемого, вырастает инфантил, не понимающий, чего он хочет. У него проблемы с выбором, он не может сформулировать себе цель и постепенно к ней идти. Взрослый "ребенок", вечно недовольный жизнью.

Третья стадия, от 3 до 6 лет – этап социализации. В жизни ребенка появляются новые люди, дети и взрослые. Он выходит из семейного “вакуума” в большой мир. Это и детский сад, и игровые площадки, и развивающие студии. В этот период малыш усваивает навыки коммуникации, и родителям важно не только помогать ему в этом, но и подавать пример. Скажем, если семья “закрытая”, ребенка не отдают в сад, родители не имеют друзей и приятелей, то научиться коммуницировать их чаду будет крайне сложно. В этом возрасте необходима поддержка, пример и подсказки. Как корректно входить в контакт с другими, как защищаться, как быть, если хотят отобрать игрушку. И архиважно научить проявлять любые эмоции, не прятать в себе, а экологично проживать. Ребенку постоянно надо давать понять, что его любят всегда: и когда на него сердятся, и когда он плохо себя ведет или хнычет. Если этот этап прожит органично, человек вырастает уравновешенным, умеет проявлять эмоции и не стыдиться их, коммуникабелен и приветлив, умеет налаживать контакты и поддерживать их. Если же необходимое не было получено, возникают самые разнообразные проблемы в общении и, как следствие – сложности и с работой, и с дружбой, и с любовью.

Четвертая стадия, от 6 до 12 лет – это этап овладения знаниями и умениями. Что я умею, какую ценность представляют мои умения? В это время ребенок учится оценивать себя и других, сравнивать, анализировать, делать выводы. Родители должны научить его адекватно оценивать свой труд и его результаты. Без жесткой и жестокой критики, без насмешек и уничижения. Обязательно показывать, где и почему ребенок молодец, а где стоит приложить еще немного усилий. Если нужная помощь и поддержка получены, человек вырастает компетентным, не боится новых знаний и умений, спокойно относится к критике. Адекватно оценивает свои возможности и умеет критически мыслить. Недобравший нужного в этом периоде ребенок вырастает во взрослого с синдромом отличника и комплексом самозванца. Он не верит в себя, быстро выгорает на работе, впадает в апатии и депрессии.

Таким образом, практически все составляющие счастливой личности закладываются, так или иначе, в детском и начале подросткового периода. Конечно, есть шутка о том, что мама и папа могут быть какими угодно прекрасными, но выросший ребенок все равно будет жаловаться на них психотерапевту. Однако у родителей есть отличные шансы помочь маленькому человеку вырасти счастливым, и ими стоит воспользоваться.

3 июля 2023, 06:40
Фото: Alexander Legky / Global Look Press / www.globallookpress.com

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