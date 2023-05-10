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Баланс в воспитании ребенка: что разрешать, а что запрещать

Баланс в воспитании ребенка: что разрешать, а что запрещать
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Эдгар Зайцев

Эдгар Зайцев

 Клинический психолог, эксперт в области конфликтологии, семейной психологии, социальной педагогики. Магистр психологии и педагогики. Автор тренингов, консультаций и книг по психологии

Как найти баланс в воспитании ребенка и вырастить счастливого человека? Знаниями и опытом с читателями "Дни.ру" делится Эдгард Зайцев – российский клинический психолог, магистр психологии и педагогики, отец троих детей.

В этой статье я расскажу о методиках и лайфхаках для родителей детей до девяти лет. Подростковый возраст с девяти до 18 лет — тема для отдельного материала.

На самом раннем этапе развития — до трех лет — ребенок выстраивает взаимодействие мозга с телом и соединяет слова с образами. Я называю этот период: "А как же я?". Это время, когда ребенку особенно нужна любовь, а его главный страх — что мама его оставит. С четырех до шести лет ребенок проходит период: "А мне что?", когда проявляется первый кризис идентификации с собственным "я". Ребенок начинает воспринимать родителей как функцию: "вы мне это, а я вам то", и понимает, что может сделать, чтобы получить желаемое. Истерики, плач и демонстративные обиды могут использоваться как инструменты, чтобы добиться своего. С шести до девяти лет, когда закладываются первые морально-нравственные ценности, у ребенка рождается новое знание: "Мама знает лучше, мама — доминанта", из-за чего появляется выработанная беспомощность.

Когда нужны запреты

Главная функция родителя — оградить ребенка от опасности. Имеет смысл запрещать то, что может принести физический вред. Прыгать с крыши, быстро спускаться по ступенькам — это опасно. А вот устроить беспорядок и не убрать игрушки — уже нет. В целом, представление ребенка о том, что опасно и в чем нужно проявлять осторожность, опирается на морально-нравственные ценности мамы и папы.

Чрезмерные запреты порождают обиды, которые снижают умение приспосабливаться к окружающему миру. Собираясь что-либо запретить, руководствуйтесь здравым смыслом, а не своими страхами, чтобы не создавать эмоциональных трагедий ребенку. Если он боится спать без света, найдите причину. Не хочет есть авокадо, просит сладости и фастфуд — всегда можно разнообразить рацион другими полезными продуктами.

Адекватный подход

Правильное воспитание начинается со здорового климата в семье. Если ребенок проявляет агрессию по отношению к другим, недостаточно просто сказать: "Нельзя бить девочек", "Нельзя драться", "Нельзя делать больно людям". Надо понять, как у него сформировалось знание, что себя можно так вести. Если в семье так не принято, возможно, он увидел это в школе или в интернете.

Это не значит, что нужно запрещать ему проводить время за компьютером. Ребенку необходимо отдыхать, дайте ему эту возможность. Просто следите за временем и наблюдайте за контентом, который он потребляет. Помните, что новая для него информация не всегда соответствует знаниям, полученным в родительской среде. Это может приводить к агрессии, депрессиям, паническим атакам, которые являются механизмами защиты от внешнего окружения. Задача семьи в данном случае не закрывать доступ к интернету, а давать представления о мире, адекватные реальности.

Право ошибаться

Распространенный вопрос — можно ли кричать на ребенка. Я придерживаюсь мнения, что прикрикнуть можно в ситуациях, когда речь идет о сохранении жизни и здоровья. С четырех лет имеет смысл объяснять ребенку: если на него кричат, это сигнал об опасности, и что родители имеют право на такие эмоции, так как боятся за него. В остальных случаях достаточно осторожно сказать: "Ты сейчас делаешь ошибку".

Кричать просто так — лишать ребенка полезного жизненного опыта, умения рассуждать самому, что можно, а что нельзя. Дайте ему свободно изучать мир, набивая свои шишки. Если он ошибся, не обвиняйте, а просто поддержите. Так вы научите его тому, что ему не обязательно всегда выигрывать, чтобы его любили.

Реакция на запрет

Почему ребенок применяет манипуляцию в ответ на запреты, например, устраивает истерику в магазине, если отказаться покупать ему новую игрушку? И что с этим делать?

Когда ребенок выдвигает требование, он хочет общения с мамой или папой. В таком случае родитель может напомнить, что дома есть другие игрушки, с которыми они обязательно поиграют и проведут время вместе. Кстати, это иллюзия, что ребенку нужно все ваше свободное время. Достаточно побыть с ним хотя бы полчаса, чтобы он почувствовал внимание, которое ему так необходимо.

Что еще может сделать мама, чтобы успокоить ребенка в момент истерики? Для начала опуститься до уровня глаз ребенка, а затем обнять и поговорить, показав ту безусловную материнскую любовь, которой ему по какой-то причине не хватает.

Мой личный лайфхак — спросить, кто сейчас плачет в ребенке. Я использую его в своей программе домашней психологии для ребенка и родителей. Когда-то благодаря этому приему во время игр с дочкой Ариной появился персонаж моей книги по имени Фука-Нука. Он помогал дочке разобраться в разных жизненных и психологических аспектах: благодарность, здоровье, род, жадность, жалость. Сейчас по мотивам книги выходит серия роликов о приключениях Арины и Фуки-Нуки.

Принятие себя

Как, с одной стороны, не стать для ребенка тираном, контролирующим все и навязывающим свое мнение, а с другой, не дать свободе стать вседозволенностью?

В своей книге "Цветок на подоконнике. Как вырастить счастливого ребенка" я привожу несложную на первый взгляд формулу: любить, кормить, не мешать развиваться, быть рядом и наблюдать. Но, как показывает опыт, не для всех и не всегда она проста. Прежде всего, родителю нужно найти свой внутренний баланс. Если хочется накричать на ребенка, стоит задуматься почему. Часто в собственном чаде раздражает то, что напоминает о личном травмирующем опыте детства. Пока эти моменты не принять в себе, не получится их принять и в ребенке.

10 мая 2023, 02:13
Фото: Clara Margais/dpa/www.globallookpress.com
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