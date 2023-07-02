"Ростовская подкова": названо новое чудо света в трех часах езды от Москвы

В 1965 году журналист Юрий Бычков придумал кольцевой туристический маршрут "Золотое кольцо", который объединил старинные русские города. Спустя почти шестьдесят лет появилась новая туристическая достопримечательность – "Ростовская подкова". Корреспондент "Дни.ру" оценил масштабную задумку.



Жителям мегаполиса очень не хватает свежего воздуха, качественной еды, близости к природе. А дача есть далеко не у каждого. И в этой связи стоит обратить внимание на уникальную русскую деревню с французской душой в трех часах езды от столицы, недалеко от Ростова Великого.

В 2020-м году Елена и Бенуа Ларди приехали сюда из Франции пережидать карантин. И так природа и закаты деревни Ломы, что в 11 километрах от Ростова Великого понравились им, что решили остаться здесь. И создали уникальное место, в которое хочется возвращаться снова. Ведь если есть где-то рай, то он выглядит так. А если бывает любовь с первого взгляда, то Дом Ларди – именно тут случай.

Флигель с тремя чудесными спальнями, панорамный дом, шатры-глэмпинги – тут можно выбрать размещение на любой вкус. И быть уверенным, что все будет уютно, красиво, со вкусом и заботой.

Посетить новейший музей деревенского быта, поучаствовать в мастер-классах по созданию бумаги и кукол-оберегов, посмотреть на процесс создания солений, заняться йогой на свежем воздухе, пожарить шашлыки – скучать точно не придется. А еще тут хорошо заниматься творчеством – писать картины, книги, монографии. Ведь тишина, свежий воздух и покой располагают, а быстрый интернет помогает. А можно просто любоваться природой, которая тут имеет какие-то фантастические краски и запахи.

Собираться же всем можно в уютной Избе. Тут продумана каждая мелочь, всюду чувствуется огромная любовь и невероятный вкус гостеприимных хозяев. Они обожают собирать гостей за хлебосольным столом – натуральные фермерские продукты, русские и французские рецепты, авторская кухня, которая не уступает ресторанам Парижа и Москвы.

А какие тут устраиваются раклет-пати! Причем за тем, как делалась и зрела головка сыра, можно понаблюдать лично. В нескольких километрах от Дома Ларди раскинулась одна из лучших сыроварен страны – "Филимоново раздолье". Производимый здесь Константином Рогачковым под брендом Eco Village сыр удостоен множества наград на международных и российских конкурсах.

Одни только названия звучат как песня – "Морбье Леон", "Грюйер", "Брилья Саверен". Твердые и мягкие, с плесенью и без, выдержанные и молодые – здесь производят более 25 сортов. Никакой химии – только свежее молоко, сычужный фермент и травы. Привезенные из Европы формы и ножи, каменные камеры созревания, строгий контроль качества – после этого сыра вы и смотреть на магазинную бурду не захотите.

Вообще, "Ростовская подкова" — это тур для тех, кто любит вкусную, полезную и натуральную еду. Чего только стоит поездка на предприятие "Красный Маяк", входящее в ТОП-100 сельскохозяйственных компаний России. Там находится самая большая крытая ферма в России, где содержится около 11 тысяч животных. По словам генерального директора Василия Финогеева, они поставляют молоко для пяти крупнейших заводов по производству молочных продуктов в стране. Кроме того, у компании есть производство под собственным брендом – пастеризованное молоко, творог, йогурты, сметана, сыры, сливочное масло. Еще одно направление – растениеводство. На площади около 200 га выращивают картофель, капусту, салат, морковь и свёклу. Салат "Айсберг" от "Красного Маяка" закупают несколько российский сетей ресторанов быстрого питания.

Для тех же, кто думает не только о брюхе, но и о духе, очень важно посетить усадьбу Леонтьевых в усадьбе Воронино. Ею владеет правнук в 8-м поколении генералиссимуса Александр Суворова – Сергея Леонтьева. На свои деньги он воссоздал и барский дом, и колокольню, и пруд, и даже семейный склеп, где покоятся предки с XVIII века. Хотя род этот куда более древний – ведет историю аж с века XIII, от монголо-татарского хана. Кстати, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра I Наталья Нарышкина тоже из этого рода – в девичестве она была Леонтьевой. Про всех знаменитых предков и рассказывает Сергей Леонтьев, показывая бесценные реликвии – прядь волос Суворова, фамильную гербовую печать, мерные младенческие ленты…

В этой усадьбе он построил и великолепный бальный зал, и гостевые дома. И теперь желающие провести тут свадьбу или иное торжество бронируют место на несколько месяцев вперед. Ведь любое событие здесь – память на всю жизнь. Пруды и сад, овчарня, спортивные и смотровые площадки, лодочная станция – дворянское имение возродилось и стало жемчужиной Ярославской области.

Почувствовать себя жителем гламурной деревенской избы или великолепной усадьбы, побывать на сыроварне, заняться агротуризмом – "Ростовская подкова" дарит вам все эти возможности. Радость, восторг и желание вернуться сюда гарантированы.