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5 типов мужчин, с которыми не лучше не строить отношения

5 типов мужчин, с которыми не лучше не строить отношения
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Пять категорий мужчин, с которыми не захочется провести остаток жизни, описала психолог, эксперт по отношениям Анастасия Лысякова.

В жизни каждой женщины были неудачные отношения. Скорее всего и не одни. Нередко мечты о достойном мужчине, надежном, верном, любящем, внимательном, который будет ценить и уважать, разбиваются о реальность. На пути к созданию теплого семейного гнездышка встречаются они – мужчины, от которых лучше держаться подальше.

Тиран/деспот

Даже если поначалу кажется, что это любовь всей вашей жизни, не стоит торопиться. В начале отношений мужчина может казаться сильным, очень мужественным и властным. Притягательные для многих женщин качества. Но со временем вскрывается его одержимая жажда власти и контроля. Он может годами держать женщину в страхе, оскорблять и издеваться. Также тиран может проявлять не только эмоциональное, но и физическое, финансовое насилие.

"Если мужчина поднял на вас руку, прощайтесь с ним навсегда. Если он начал унижать вас, оскорблять, говорит, что вы ничего из себя не представляете, бегите. С таким типом мужчин обычно живут женщины в позиции жертвы. Их самооценка на нуле, и поэтому они не могут уйти. Не терпите! Идите в терапию, обращайтесь в кризисные центры", – посоветовала психолог Анастасия Лысякова.

Психолог отметила, что часто отношения с тираном строят женщины, которые сами выросли в токсичных семьях. Родители в детстве часто критиковали и обесценивали ее, прививали чувство вины, стыдили. Это могли быть оба родителя или один из них. Психика человека устроена таким образом, что любая модель поведения, заложенная в детстве, будет считаться за норму.

"То, что привычно для психики, равно безопасно. Это глубоко зашито в нашу психику. Девочка, привыкшая к плохому обращению, будучи взрослой начнет искать подобное. Если говорить о комплексе жертвы, то это нездоровая, деструктивная модель поведения. Женщина будет искать подтверждения, что с ней всегда что-то не так, что она не дотягивает, не заслуживает любви и уважительного отношения. Психика будет буквально сама искать подтверждения, что она жертва. А с тираном это можно делать постоянно. Если опустить все психологические травмы, такие отношения очень небезопасны для женщины. Тиран со временем начинает деградировать, начинает поднимать руку, порой дело доходит до больниц и реанимации", – предупредила психолог.

Маменькин сынок

Такой тип мужчин всегда ставит на первое место маму. Как бы он ни клялся вам в любви, в его сердце главная женщина —мать и даже скромного уголочка для других женщин там попросту нет. В любой ситуации он будет советоваться с ней, только ее мнение будет решающим. А ваши чувства всегда остаются на втором плане. Вам придется бороться за внимание и любовь вашего мужчины и, скорее всего, в этой битве вы проиграете.

Фото: личный архив Анастасия Лысякова

Травмированный мужчина

Этот тип любит играть в игру под названием "Холодно/горячо/далеко/близко". Он будет катать вас на эмоциональных качелях 24/7. Эдакая бомба замедленного действия.

"С данным типом мужчин в отношениях будут лишь боль и страдания, а также мысли, что с вами что-то не так. Отношения с манипулятором разрушат личность женщины, ее самооценку и уверенность в себе. Восстановить психику можно будет только в терапии. Это займет определенное время. При первых признаках манипуляций советую прекращать отношения, чтобы всё не зашло слишком далеко", – сказала Анастасия Лысякова.

Зависимый мужчина

Это могут быть и алкоголь, и наркотики, и игровая зависимость. Быть в отношениях с таким мужчиной опасно для женщины.

"Такие мужчины проигрывают не только квартиры и деньги. Порой возникает прямая опасность для жизни и здоровья женщины и детей. Зависимые редко сами идут в терапию. А женщина может потратить на его спасение всю жизнь, при том, что он не выйдет из этой зависимости никогда, если не хочет этого сам", – добавила Лысякова.

Специалист отметила, что в такие отношения стремятся женщины с низкой самооценкой и синдромом спасателя. У них нет здоровой модели поведения, нет здорового понимания любви. Они получают внимание и подтверждение своей значимости только когда спасают кого-то.

"На подсознательном уровне у таких женщин есть болезненная потребность, чтобы рядом был зависимый человек, которого нужно все время спасать. Если она и захочет уйти, то сделать это бывает очень страшно. "Да, он алкоголик или игроман, наркоман, но он мой муж, официально в паспорте есть печать!" или "Кому я нужна? Да никому не нужна!". Неуверенность в себе также успешно прорабатывается в терапии", – добавила специалист.

Неопределившийся тип

Такой мужчина никак не определит сам для себя, кто вы ему, ни то любит он вас или нет, ни статус ваших отношений. Ждать такого человека можно много лет. Этот незрелый мужчина априори не готов к ответственности и серьезным отношениям. Он сосредоточен исключительно на себе, получении удовольствия и беззаботной жизни. В списке его приоритетов семья явно не значится. Место, которое отведено для женщины – веселые выходные или статус домработницы без официального статуса жены. Мужчины могут годами обещать жениться: осталось лишь немного подождать / я должен созреть, подготовиться / заработать. Но проходит 10 лет и заветного предложения женщина так и не получает.

"Таких случаев в моей практике очень много. Мужчины тянут резину годами. Сами могут искать более выгодную и интересную партию, женщину держит про запас, а ее молодость, красота и годы жизни тем временем уходят. Помните об этом", – подытожила Анастасия Лысякова.

2 июля 2023, 20:13
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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