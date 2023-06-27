Ксения Бородина рассказала о раздражающем типе мужчин

Ведущая Ксения Бородина всегда откровенна со своими поклонниками по любым вопросам. За это ее и ценят.

Российская телеведущая Ксения Бородина два раза была замужем, однако личного счастья так до сих пор и не обрела. Сначала звезда "Дома-2" пыталась создать семью с предпринимателем Юрием Будановым, затем жила в браке с Курбаном Омаровым. Теперь звезда в одиночку воспитывает двух дочерей от разных браков, при этом не отрицает, что счастлива, несмотря ни на что. Напомним, с Омаровым Бородина развелась из-за его многочисленных измен.

Не известно, есть ли возлюбленный у Ксении Бородиной на данный момент, но весной этого года она говорила, что ее сердце якобы несвободно. Так или иначе, эту тему она не затрагивает в своем блоге. Зато активно рассуждает об отношениях с противоположным полом.

На днях Бородина призналась, что ее крайне раздражает в постели с мужчинами. По словам ведущей, она терпеть не может, когда мужчина храпит.

"Ненавижу, когда мужики храпят, если бы можно было сразу это знать, даже не знакомилась бы", – призналась Ксения Бородина.

Ранее Ксения Бородина признавалась, что штамп в паспорте совершенно ничего для нее не значит. Вероятно, на этот раз звезда "Дома-2" не будет торопиться в делах сердечных, так как боится в очередной раз обжечься.