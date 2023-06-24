Прямая трансляция шоу "Алые паруса – 2023": в Петербурге поют "Чайф", Караулова и другие звезды

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Суббота 24 июня

22:10"Конфликт странных дам": Волочковой посоветовали забрать из полиции заявление на соседку 21:50Прямая трансляция шоу "Алые паруса – 2023": в Петербурге поют "Чайф", Караулова и другие звезды 20:15Самойлова, Пореченков, Охлобыстин: Самые плодовитые звезды шоу-бизнеса 19:53"Мне нечего скрывать": Игорь Николаев сообщил об изменах и ошибках в жизни 19:09"Духи затонувших людей наказали": Экстрасенс увидела злой рок в трагедии с батискафом "Титан" 18:42Безрукова объяснила чувства к любимому: Мое сердце выбирает мужчину, а не разум 17:56С большим размахом: в Москве прошли поминки по Юре Шатунову 17:06"Не спала всю ночь": Собчак жестко сорвалась на мат 15:42Кети Топурия готова к рождению третьего ребенка 14:42Третий год после приговора: как Ефремов выживает в тюрьме 13:26"Скорая может просто не доехать": врач об угрозе для жизни Тарасовой 12:42Наталья Сенчукова: "Главное, что после развода никто не скандалит" 10:54 "Удар в спину": Путин потребовал нейтрализовать организаторов мятежа 08:14Женщина-вамп, художник или романтик: как определить свой психотип и какую одежду носить 06:30Каким районам Москвы не хватает жилья 04:20Как избавиться от повышенной потливости? Эффективный способ от врача 02:18С начала года комнаты подорожали на 4% 00:055 книг, которые помогут выжить в экстремальных условиях 21:57Хрусталев и Галич за штурвалом: праздник "Алые паруса – 2023" собирает ликующий Петербург 21:21Чернышев появится на публике после тревожных новостей о Заворотнюк 20:30"Не виделись целый месяц": Звезда "Тайн следствия" Ковальчук показала трогательные кадры с дочерью 19:20"Я себе позволяю раз в неделю...": Юлия Савичева раскрыла секрет поддержания стройности 18:21Фото Михалкова без ретуши утекло в Сеть 17:25"Постоянно плачешь, страдаешь": Бабкина озвучила отталкивающее мужчин качество 16:56"Нельзя себя тормозить": солистка Artik & Asti откровенно об испытаниях и девизе всей жизни 15:32"Год дан для лечения": специалист озвучил прогноз состояния здоровья Пьехи 14:53Бледанс рассказала о кумире своего сына 14:20Развод, ребенок и шантаж: в Липецке разразилась семейная драма 14:00"Выбрала папу": жена Вдовина ответила устроившей разборки с дочерью Волочковой 13:40Найден барнаульский маньяк: им оказался бывший алтайский чиновник 13:20"На стенку лезу": жена Прилучного страдает из-за приступов аллергии 13:00"Гештальт закрыт": муж рассказал, как его изменили отношения с Катиной 12:20Молодая жена Цекало показала откровенный снимок 12:03Готовим квартиру к отпуску: важные правила 12:00Гибель батискафа "Титан": что связывало экспедицию с пассажирами "Титаника" 11:40Смерть хоккеиста Савина подтвердили в ХК "Витязь" 11:20Куда сходить в Москве: афиша с 24 июня по 1 июля 10:50"Готова взяться": Бузова заявила о желании поднять с колен российский футбол 10:30Решил быть рядом с женой? Чернышев не появится в новом шоу Навки 10:00Россиян предупредили о выселении из квартиры за долги ЖКХ 09:40"Толюся": певица Слава призналась в любви бывшему мужу 09:20Эксперт перечислил способы снизить цену на аренду квартиры 09:00"Прожить невозможно": 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц 08:40Почему голуби считаются умными птицами – видео 08:20"Таким голосом ни о ком не пела": Савичева раскрылась с неожиданной стороны в новом клипе 08:00Бузова показала поклонникам кадры из душа 06:11В летнее снижение цен на квартиры верят 62% 04:28Психолог перечислила способы борьбы с неконтролируемой раздражительностью 02:25Спрос на квартиры в ТиНАО вырос на 17% 00:03Психолог перечислил плюсы и минусы сна голышом
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Прямая трансляция шоу "Алые паруса – 2023": в Петербурге поют "Чайф", Караулова и другие звезды

Прямая трансляция шоу "Алые паруса – 2023": в Петербурге поют "Чайф", Караулова и другие звезды
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Торопись, честной народ! Праздник "Алые паруса – 2023" в Северной столице просто изумителен.

Встреча закоренелых романтиков, молодежная вечеринка и путевка в светлое будущее — все в одном флаконе. Торжество традиционно проходит в Петербурге уже 55 лет, и каждый раз по-особенному. Праздник "Алые паруса – 2023" встречает гостей лишь на одну ночь, зато воспоминаний о ней хватает до самой старости.

На Дворцовой площади столпотворение. Вчерашние школьники города на Неве и другие выпускники вдохновенно шагают в новую взрослую жизнь.

Счастливый билет на праздник "Алые паруса – 2023" достался не каждому, зато смотреть онлайн развлекательное шоу можно бесплатно по всей России. Прямая трансляция на Пятом канале весьма кстати.

Правит бал популярная музыка, энергичные танцы и атмосфера свободы вперемешку с юношеским максимализмом. Ведущие Дмитрий Хрусталев и Ида Галич не дают заскучать публике.

Ночью с 24 на 25 июня Петербург принимает Юлианну Караулову, "Мою Мишель", Burito, Тосю Чайкину, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ и Gafur. Ну а вишенкой на торте праздника "Алые паруса – 2023" радует уже "народная" группа "Чайф".

Для родителей, которые сопровождают своих выпускников, хиты минувшей юности — лучший подарок. "Пусть все будет так, как ты захочешь", — поет солист "Чайф" Владимир Шахрин, и каждой женщине в округе снова становится 17 лет.

Прямая трансляция праздника "Алые паруса — 2023" поднимает настроение при любом раскладе. Если не артистами, так зрелищными водно-пиротехническими эффектами и роскошным парусным судном на Неве. Все как в сказке, главное — ловить мгновение.

24 июня 2023, 21:50
Алые паруса. Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

В Петербурге прошли "Алые паруса"

На торжественном мероприятии были более 30 тысяч выпускников
Молодые люди были рады концерту
На "Алые паруса" приехали такие звезды как Иван Ургант и Диана Арбенина
На главных улицах Петербурга перекрыли движение автомобилистам
Выпускников приветствовал губернатор Григорий Полтавченко
Салют продолжался около 20 минут
По традиции выпускники достали алые платки
"Алые паруса" впервые прошли в 1968 году

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