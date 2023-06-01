Как правильно выбрать кондиционер? Лайфхаки от эксперта

Иноагент Земфира получила гражданство Франции Тесты Девушка 83-летнего Аль Пачино ждет ребенка Игры Сонник

Топ новостей недели

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Муж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенсаМуж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенса

Лента новостей

Четверг 1 июня

04:30Как правильно выбрать кондиционер? Лайфхаки от эксперта 02:08Самые доступные квартиры в Новой Москве 00:33Повар влюбился? Как спасти пересоленный суп 21:52Певица Земфира* стала гражданкой Франции 21:17"Очень низменные этапы": Боня рассказала о будущем Собчак 20:08Елизавета Боярская анонсировала важное событие 19:23"Шикарная женщина": Рудковская произвела фурор на пляже 18:23"Я перестала стесняться": Муцениеце блеснула привлекательной фигурой 17:45Игорь Николаев показал архивное фото с Наташей Королевой 17:10В Сеть попало видео мальчишника с участием Евгения Гора 16:40Старость в радость: девушка 83-летнего Аль Пачино беременна 16:00"На такие поступки способны только два человека": Кушанашвили высказался о Баскове и Билане 15:40Ангелы и пальмы: как выглядит могила Талызиной на Ваганьковском кладбище 15:20"Рвется там, где тонко": врач предупредил звезд об опасности работы на износ 15:00Вылетел на тротуар и врезался в здание: авария с полицейским автомобилем случилась в центре столицы 14:34"Деньги зарабатываю сама": откровения Бледанс о жизни после развода 14:28"Серьезнейшая драматическая актриса": Лолита удостоилась похвалы со стороны коллеги 13:20Скончался депутат Госдумы Виктор Зубарев 12:40"Делает процедуры": бывший директор Ротару рассказал о ее местонахождении 12:20Доходы упали, залы полупустые: почему зрители отвернулись от иноагента Галкина* 12:00"Я бы ее не прощал": Пашутин призвал предательницу Пугачеву вернуть звания и госнаграды 11:40Наташе Королевой – 50: вспоминаем главные скандалы певицы 11:20"Еще родить": Маликов заговорил о прибавлении в семье 11:00В ТЦ "Феникс" в Подмосковье произошел пожар 10:40Ужины со спонсорами: стало известно, как Волочкова зарабатывает на безбедную жизнь 10:20"Я публичный человек": Салтыкова отказалась от интимных отношений ради карьеры 10:00Как строили избы на Руси 09:40"Очень долго все идет": Тарасова раскрыла новые детали состояния Костомарова 09:20Кушанашвили защитил Волочкову в скандале из-за выпускного ее дочери 09:00С 1 июня в России изменятся условия по ипотеке 08:20Кудрявцева показала испорченное при сушке нижнее белье 08:00Когда россиянам может грозить тюрьма за сорванную сирень? Ответ юриста 06:10Исследование: 19% россиян во время отъезда просят присмотреть за домом соседей 04:41Врач перечислил главные тренды пластической хирургии 2023 года 02:16Ученые из Сибири развеяли миф о Тунгусском метеорите 00:38Happy Happy Happy и не только: почему Сеть заполонили ролики с котами 21:50Родственникам овдовевшей Гурцкая передали вещи и деньги скоропостижно умершего Кучеренко 21:30"У меня была истерика": Волочкова рассказала историю про куст сирени 21:19Собянин: всем жителям поврежденных домов оказываем социальную и психологическую поддержку 21:10Выписанная из роддома жена Прилучного планирует снова рожать 20:50На какие жертвы пошел Маликов ради семьи 20:30Екатерина Шпица поделилась стильным фото в пальто 20:06Видео с места трагедии в Ростове-на-Дону будоражит душу 19:16Господи, помилуй: что случилось с прижатой десятитонной глыбой могилой Абдулова 19:00"Пришлось вызвать скорую": лицо и тело дочери Серова покрылось волдырями 18:20Певица Слава рассказала о своем диагнозе: Было плохо 18:00"Инородное тело спровоцировало отек": врачи извлекли из ребенка высохший плод 17:41"Быстро задыхаюсь": почему к Прилепину почти никого не пускают в больницу 17:10"Обе мои беременности не запланированы": звезда сериала "СашаТаня" приоткрыла завесу личной жизни 16:37"Доругался": Норкин попал в больницу после скандала в эфире
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как правильно выбрать кондиционер? Лайфхаки от эксперта

Как правильно выбрать кондиционер? Лайфхаки от эксперта
129

Специалист рассказал, на что стоит обратить внимание при покупке нового устройства.

С наступлением первых теплых деньков многие люди начинают задумываться о приобретении и установке у себя дома кондиционера. Однако выбрать качественный и подходящий прибор не так просто, как может показаться на первый взгляд. Для этого необходимо не только тщательно проанализировать рынок, но и учесть несколько важных нюансов.

Консультант по продажам кондиционеров Артем Носонов объяснил, как правильно выбрать устройство и на чем стоит заострить внимание. Чтобы использование прибора было экономичным и эффективным, необходимо правильно подобрать его размер. Для маленьких квартир подходит стандартная сплит-система, а для больших помещений — кассетные кондиционеры, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Эксперт отметил, что перед походом в магазин важно изучить особенности разных типов кондиционеров. Кроме того, необходимо обратить внимание на энергоэффективность устройства. Если выбрать тот, что не потребляет слишком много энергии, то счета не будут такими ужасающими.

Еще один важный фактор – уровень шума кондиционера. Если вы собираетесь установить прибор в спальне, но при этом не хотите засыпать и просыпаться под громкие звуки, лучше остановить свой выбор на менее шумных вариантах. Например, на настенной сплит-системе. Также специалист рассказал, как сэкономить при покупке кондиционера. По словам консультанта, чтобы заплатить меньше, стоит выбрать прибор без дополнительных опций. Чаще всего их наличие обходится в кругленькую сумму.

1 июня 2023, 04:30
Фото: IMAGO/Karsten Schmalz / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Подмосковье сегодня✓ Надежный источник

Повар влюбился? Как спасти пересоленный суп

Повар влюбился? Как спасти пересоленный суп
Баланс соли в блюде – грань, которую легко можно перейти. Баланс соли в блюде – грань настолько тонкая, что буквально одна щепотка может полностью перечеркнуть сбалансированный вкус, над которым вы несколько часов трудились на кухне.

Умение быть собой: 5 правил, которые помогут перестать зависеть от мнения окружающих

Умение быть собой: 5 правил, которые помогут перестать зависеть от мнения окружающих
О том, как умение быть собой приводит к успеху – рассказывает Надежда Салиева, предприниматель, замдиректор компании Русский доктор", основатель и креативный директор Дома медицинской моды ENIGMA. Растворившись в каждодневной суете, мало кто задумывается над тем, как он проживает эту жизнь, своей ли жизнью он живет.

Свободное плавание: как справиться с чувством одиночества, когда рядом нет близких людей?

Свободное плавание: как справиться с чувством одиночества, когда рядом нет близких людей?
В современном мире чувство одиночества становится все более распространенным и труднопереносимым явлением. Спутниками нашей эпохи стали огромные объемы информации, высокий уровень достигаторства и различные активности, которые неуклонно растут и требуют нашего времени и внимания.

Для фанатов авокадо: рецепт полезных и вкусных оладий

Для фанатов авокадо: рецепт полезных и вкусных оладий
Записывайте рецепт и радуйте себя и своих близких вкусным завтраком! Авокадо – настоящая кладезь витаминов: он обеспечивает организм всеми необходимыми микроэлементами, помогает бороться со старением, защищает сердце и сосуды, а также незаменим для диабетиков.

Смартфон современного города: молодежный, стильный, надежный камерофон

Смартфон современного города: молодежный, стильный, надежный камерофон
Каким вы себе представляете современного владельца смартфона? Если верить недавнему исследованию, проведенному университетом Флориды, это человек, ценящий самовыражение и склонный к рефлексии. На первом месте у него – доверие к своим чувствам, убеждениям и предпочтениям, социальное давление такие люди ощущают в меньшей степени. Что еще нам известно об этом гипотетическом персонаже? Мужчина или женщина в возрасте от 18 до 29, живет в городе, смартфоном пользуется, как правило, дома, по пути на работу или учебу, а также непосредственно там.

Выбор читателей

30/05ВтрРодственникам овдовевшей Гурцкая передали вещи и деньги скоропостижно умершего Кучеренко 30/05Втр"Прекрасный концерт": как Проскурякова сходила на выступление Галкина* 30/05Втр"Доругался": Норкин попал в больницу после скандала в эфире 30/05ВтрГурцкая, Юдашкина, Великанова: самые красивые вдовы весны-2023 30/05ВтрГосподи, помилуй: что случилось с прижатой десятитонной глыбой могилой Абдулова 30/05ВтрТанцор диско: красавец-сын Кабо потряс пластикой и артистизмом