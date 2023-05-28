Умение быть собой: 5 правил, которые помогут перестать зависеть от мнения окружающих

О том, как умение быть собой приводит к успеху – рассказывает Надежда Салиева, предприниматель, замдиректор компании Русский доктор", основатель и креативный директор Дома медицинской моды ENIGMA.



Растворившись в каждодневной суете, мало кто задумывается над тем, как он проживает эту жизнь, своей ли жизнью он живет. Если задуматься, большинство людей настолько зависимы от общественного мнения, что порой не имеют своих мыслей.

Перестать зависеть от мнения окружающих — это свобода. Большинство людей зависимы от установок, заложенных с детства, из-за чего может появиться «синдром отличника» и постоянное ожидание оценки. Но для счастливой жизни их нужно научиться преодолевать. Для этого необходимо:

Сфокусироваться на себе и своих желаниях

Практически за любой поступок можно осудить человека. Кому-то покажется, что вы слишком быстро справились с заданием, а кто-то решит, что слишком медленно. Стоит ли этому уделять свое время и внимание? Вместо этого лучше ориентируйтесь на себя: повышайте самооценку, отмечайте собственную ценность, хвалите себя даже за мелкие заслуги, помните о том, что критика не всегда адекватна и конструктивна, а самокритика и самокопание не приносят положительные плоды.

Будьте собой

Желание понравиться всем, не разочаровать окружающих порой приводит к полной деформации личности. Пытаясь каждый раз угадать, будет ли поступок одобрен окружающими, мы сами себя загоняем в рамки. Вместо этого лучше набраться смелости и разрешить себе быть собой, пробовать и ошибаться, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.

Фильтруйте свои мысли

Наши мысли — и есть мы. Невольно подумав о том, что скажут люди, наш мозг программируется на определенные поступки. Мысли материальны, потому следует быть с ними осторожней. Не думайте о том, что о вас говорят другие, не забивайте этим голову.

Пусть думают, что хотят

Позволяйте другим думать о вас все, что они пожелают, и не пытайтесь их переубеждать или что-то доказывать. Во-первых, вы не обязаны быть хорошим для всех. А во-вторых, вы не сможете контролировать мысли других людей. Концентрируйтесь на собственных мыслях — они куда важнее.

Все временно

Что бы в вашей жизни не случилось, помните – все временно. Если вы сильно переживаете из-за какого-то своего поступка, подумайте о том, что на тот момент вы просто не могли поступить иначе. К тому же, через некоторое время о той ситуации забудут все, даже вы.

Умение быть собой — ключ к успеху в бизнесе и самореализации

Зависимость от чужого мнения — опухоль, которая разрастается, если вовремя не удалить. Любая зависимость плохо сказывается на вашем психологическом состоянии. А в бизнесе из-за угнетающих эмоций и вовсе можно лишиться профессиональных навыков, решимости в действиях и в выражении своего мнения, идей. Зависимость тормозит прогресс, да и о каком прогрессе можно говорить, когда вы думаете о каждом слове, сказанном в ваш адрес?! И в жизни, и в бизнесе необходимо действовать смелее, без боязни посторонней критики или совершения ошибки. Заранее предугадать исход того или иного решения не всегда возможно.

В саморазвитии из-за общественного мнения мы порой не разрешаем себе выходить на новую ступень роста и развития, внушив себе, что чего-то недостойны. Однако каждый человек способен настроить себя на больший результат и получить все, к чему стремится.

Быть самим собой – выгоднее всего: маски можно носить долго, но не всю жизнь, а от стремления понравиться всем можно быстро устать. Ведь, возможно, то, что мы считаем своими слабостями, на самом деле – наши сильные стороны. Потому нужно научиться принимать себя, самосовершенствоваться, позволять себе быть настоящим и самое главное – сравнивать себя только с самим собой.