Их преследует счастье и удача: ТОП-5 женских имен

Имя человека, данное ему при рождении, несет в себе особую энергетику. Удалось установить, как зовут женщин, которые наиболее удачливы.

При выборе имени для девочки важно знать, какое оно несет значение, каким образом воздействует на характер юной леди. После многолетних наблюдений, как сообщает "Пятый канал" удалось установить пять самых счастливых имен:

Анна

Имя несет в себе силу. Оно способно защитить носительницу, обладает положительной энергетикой. Аням чаще других часто везет в любви.





Маргарита

Имя с мощнейшей энергетикой. Маргариты не только сами хорошо защищены от негативных воздействий, но и позитивно влияют на окружающих.





Александра

Женщины с этим именем отличаются целеустремленностью и уверенностью в себе. Оно имеет мужской аналог, что также придает ему мощную энергетику. Саши – обладательницы хорошей интуиции.





Вера

Это имя защищает свою носительницу. Оно символизирует привлечение удачи, поэтому судьба женщин обычно слагается хорошо. Имя помогает быть сильными и неуклонными в трудных ситуациях.





Виктория

Имя, которое означает "победа". Женщины обычно сильны и уверены в себе, хотя иногда могут быть слишком самоуверенными. Имя имеет мужской вариант, что усиливает его мощную энергетику.