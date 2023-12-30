Как не слить весь бюджет на подарки?

Последствия "голой" вечеринки Ивлеевой Тесты Медведева об анорексии Игры Сонник

Топ новостей недели

Умер "Пухляш" из клипа группы Little BigУмер "Пухляш" из клипа группы Little Big Регламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого каналаРегламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого канала "Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*

Лента новостей

Суббота 30 декабря

22:08Как не слить весь бюджет на подарки? 20:17Как накопить в новогодние праздники? 18:05Наталья Гвоздикова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 17:04Почему дочь Началовой тяжело переносит Новый год 15:09Утраты 2023 года: кого из знаменитостей потеряли россияне 13:00Поплавская не оценила извинения посетивших "голую" вечеринку Ивлеевой артистов 11:01Как выглядеть моложе своих лет: совет от Яны Рудковской 08:20Уролог рассказал насколько опасен для организма подогрев сидений в автомобиле 04:07Здоровое питание без стресса: практическое руководство 01:08Путешествия по-женски: Необычные идеи и советы для авантюристок 21:38Пропавший с экранов Ургант обратился к народу с призывом о помощи 20:42Ивлееву наказали за организацию "почти голой" вечеринки: кадры из суда 20:04Как давать новогодние обещания, чтобы они сбывались: 5 фишек от психолога 18:57"Модный приговор" возвращается: стали известны имена возможных Судьи и Защитника 17:06Провинившемуся Киркорову нашли замену в лице звезды "Слова пацана" 13:50Жена Петрова похвасталась горой подарков в семейном гнездышке 12:45В Крокусе прошла премьера масштабного новогоднего шоу "Елка телеканала Карусель" 12:06Преобразившаяся дочь Успенской блеснула стройной фигурой в мини 11:21"Жалко смотреть": экс-муж Бородиной высказался об оскандалившихся звездах 09:13ВОЗ: в мире зафиксирована новая вспышка опасной инфекции 08:38Повысят или понизят: что будет с тарифами на связь в 2024 году 08:02Стоматолог рассказал о приятном способе сохранения здоровой улыбки 07:07Новое занятие: Лолита рассказала о жизни после "голой" вечеринки 06:01Три условия сохранения красивой фигуры во время новогодних праздников 05:30Живем дальше: Филипп Киркоров может лишиться звания народного артиста 04:50Лучше отказаться: названо самое калорийное новогоднее блюдо 03:37Как не пропустить рак желудка – советы онколога Балкарова 01:38Определен необычный способ навсегда избавиться от курения 21:37Азия или Европа: Муцениеце нацелилась на зарубежный кинематограф 18:44Валерия рассказала о своем питании на новогодних каникулах 15:46Костомаров с женой повторили культовый танец из сериала "Слово пацана" 14:26Дома: стало известно о возвращении Заворотнюк в Россию 13:27Кудрявцева покрыла матом злорадствующих после скандальной тусовки иноагентов 13:01AVA Bistro: Кусочек Патриков появился на Цветном 12:08Шесть неочевидных способов быстро помочь больному горлу 11:12От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года 10:53Вместе или отдельно: как советуют спать влюбленным парам специалисты 10:21Ранняя деменция – не миф: три опасных фактора 09:16Филиппа Киркорова настигли последствия "голой" вечеринки у Ивлеевой 08:47Такое существует: фигуристка Медведева ответила на вопрос об анорексии 08:26Адвокат Демидов прокомментировал иск в отношении Ивлеевой 07:26Проблемы неизбежны: на лице Ивлеевой обнаружили отпечатки "звездной болезни" 06:26SHAMAN рассказал о планах на новогоднюю ночь 05:46Опасные угощения: топ вредных закусок на новогоднем столе 03:54Сразу кладите трубку: четыре любимые фразы мошенников 03:18Отпраздновать и выжить: как сохранить здоровье после новогодних посиделок 02:23Раскрыты причины резкого подорожания интернета в 2024 году 02:03Известный ведущий раскрыл настоящую причину побега Пугачевой из России 16:01Невероятные красавицы: Климова показала подросших дочерей от разных мужей 15:22За 9 месяцев многое изменилось: блогерша Лерчек внезапно вернулась в соцсети
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как не слить весь бюджет на подарки?

Как не слить весь бюджет на подарки?
129

Предновогодняя суета – это не только праздничное настроение, но и бесконечные покупки. И в стремлении всех порадовать и приятно удивить, можно незаметно потратить все свои сбережения.

Спросили у основателя проекта "ФинБорд" Ольги Кузнецовой, как найти в себе силы и возможности вовремя остановиться.

Ольга Кузнецова — разработчик уникальной IT-системы финансового планирования и анализа, эксперт в области автоматизации бизнеса, основатель проекта "ФинБорд".

Подарки – это неотъемлемая часть новогодних праздников. Но все вокруг рассчитано на тех, кто будет тратить деньги бессистемно: очередная кружка с надписью, символ года в разных видах, красивые, но совершенно бесполезные новогодние сувениры. Еще именно в праздники покупатели легко «подписываются» на оплату товара в рассрочку – ведь тогда сумма выглядит не такой устрашающей.

О чем важно помнить? Через несколько дней праздники пройдут, а обязательные траты на продукты, коммунальные платежи, оплату детских кружков – останутся. Осознанный процесс в покупках – то, что позволит не только комфортно распоряжаться бюджетом, но и копить на различные мечты.

"Система фондирования – прекрасный способ структурировать свои доходы и расходы, – рассказывает Ольга Кузнецова. – Когда условно все деньги в одном стакане, то и границы увидеть нереально. Поэтому в предпраздничном порыве человек тратит все на подарки, а потом думает, как прожить до следующей зарплаты, не увязнув в долгах. А если все посчитано и лежит по фондам-конвертикам, можно радовать себя шопингом в рамках бюджета этого конверта и не совершать импульсивных шагов, о которых, скорее всего, придется горько пожалеть".

Фото: faye_yuyun/Pixabay

Как правильно распоряжаться своим бюджетом? Система простая – главное к ней привыкнуть и постоянно придерживаться. Весь полученный доход нужно по определенному правилу (процентам) распределить на основные нужды семьи: то есть 100% суммы – это необходимые платежи, еда, проезд и т.д. Но 1 % с заработанных денег всегда остается "про запас". Именно эта "заначка" распределяется по конвертам-мечтам. Называть их можно так, как позволит фантазия – "на поездку за город", "на новое платье", "на то, что захочу внезапно" и т.д. Это будет той самой подушкой безопасности и способом покупать подарки и другие вещи, не залезая в основной неприкосновенный фонд семьи.

"Сложнее всего, сделать эту привычку частью своей жизни, – говорит Ольга Кузнецова. – Потому что если человек начинает создавать фонды-конвертики, то довольно скоро понимает, насколько ему комфортнее и легче распоряжаться деньгами. Он руководствуется не импульсивными желаниями, а своими возможностями. При этом и спонтанные покупки тоже бывают! Просто с конвертиками он отталкивается от того, сколько денег он может на эту покупку потратить, не залезая в другой конверт. Очень важно уложиться в ту сумму, которая есть, иначе смысл фондирования просто теряется. Именно такое отношение к финансам, позволяет избегать ненужных и глупых трат, экономить и покупать что-то более стоящее и действительно нужное".

Полезные лайфхаки:

— Если предстоит пойти в гости и поздравить всю семью, необязательно делать каждому персональный подарок. Можно вручить интересную настольную игру, в которую можно играть и детям, и взрослым, либо подарить впечатление. Например, квест.

— Если список тех, кому надо сделать новогодние презенты внушительный, можно купить набор, который легко делится на несколько маленьких символических подарков.

— Подарки, сделанные своими руками, для большинства близких людей в разы приятнее. Это может быть имбирное печенье, приготовленное вместе с детьми, сшитые игрушки из фетра или запеченная домашняя гранола. Красивая баночка, лента или упаковка – и новогодний подарок готов!

— В предновогодней суете хочется скупить все и сразу. Когда в магазине что-то понравилось, но покупка в планах не значилась, надо взять паузу хотя бы на день. Похожую вещь можно поискать на просторах интернета (она может продаваться дешевле или по акции) почитать отзывы, и принять окончательное решение. В этом случае покупка будет осмысленной, а не импульсивной.

— Не надо растягивать список одариваемых знакомых до бесконечности. Иногда можно вполне обойтись коробкой конфет, пирожных или бутылкой шампанского.

30 декабря 2023, 22:08
Фото: Ylanite/Pixabay
Дни.ру• Требует проверки

Как накопить в новогодние праздники?

Как накопить в новогодние праздники?
Любой бизнес будет эффективным и перспективным только тогда, когда в нем отсутствует бездумный расход денежных средств. Именно контроль за своими финансами помогает твердо стоять на ногах, чувствовать уверенность и легкость. Можно ли в новогодние праздники удерживать семейный бюджет на плаву и даже умудряться копить? Рассказывает основатель проекта "ФинБорд" Ольга Кузнецова.

Путешествия по-женски: Необычные идеи и советы для авантюристок

Путешествия по-женски: Необычные идеи и советы для авантюристок
Необычные идеи для женских путешествий, советы по безопасности и подготовке к самостоятельным путешествиям – в материале "Дни.ру". Путешествия – это не только возможность отдохнуть от повседневной суеты, но и шанс расширить свои горизонты, познакомиться с новыми культурами и, что особенно важно для женщин, обрести независимость и уверенность в себе.

Как давать новогодние обещания, чтобы они сбывались: 5 фишек от психолога

Как давать новогодние обещания, чтобы они сбывались: 5 фишек от психолога
Близится Новый год, а значит, время задуматься о своих сокровенных желаниях. Готовы исполнять заветные мечты? Новый год — особенное время.

AVA Bistro: Кусочек Патриков появился на Цветном

AVA Bistro: Кусочек Патриков появился на Цветном
Стоит ли тиражировать успешный проект, если такое в принципе допустимо? Как гарантировать ему успех в новой локации? Нужно ли непременно воспроизводить оригинал, если да, то насколько точно и каковы здесь границы допустимой свободы в интерпретации? Однозначных ответов здесь не найти.

Как приручить Дракона: правила сервировки новогоднего стола

Как приручить Дракона: правила сервировки новогоднего стола
Символом наступающего года является мифическое существо. Ему приписывают мощь, мудрость и стойкость. Как задобрить Зеленого Деревянного Дракона и удачно провести следующие 12 месяцев. Благородное сказочное существо обожает, когда его любят и уважают.

Выбор читателей

29/12ПтнИвлееву наказали за организацию "почти голой" вечеринки: кадры из суда 29/12Птн"Модный приговор" возвращается: стали известны имена возможных Судьи и Защитника 29/12ПтнНовое занятие: Лолита рассказала о жизни после "голой" вечеринки 29/12ПтнПропавший с экранов Ургант обратился к народу с призывом о помощи 29/12ПтнЖивем дальше: Филипп Киркоров может лишиться звания народного артиста 29/12ПтнПреобразившаяся дочь Успенской блеснула стройной фигурой в мини