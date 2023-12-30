Как не слить весь бюджет на подарки?

Предновогодняя суета – это не только праздничное настроение, но и бесконечные покупки. И в стремлении всех порадовать и приятно удивить, можно незаметно потратить все свои сбережения.



Спросили у основателя проекта "ФинБорд" Ольги Кузнецовой, как найти в себе силы и возможности вовремя остановиться.



Ольга Кузнецова — разработчик уникальной IT-системы финансового планирования и анализа, эксперт в области автоматизации бизнеса, основатель проекта "ФинБорд".

Подарки – это неотъемлемая часть новогодних праздников. Но все вокруг рассчитано на тех, кто будет тратить деньги бессистемно: очередная кружка с надписью, символ года в разных видах, красивые, но совершенно бесполезные новогодние сувениры. Еще именно в праздники покупатели легко «подписываются» на оплату товара в рассрочку – ведь тогда сумма выглядит не такой устрашающей.

О чем важно помнить? Через несколько дней праздники пройдут, а обязательные траты на продукты, коммунальные платежи, оплату детских кружков – останутся. Осознанный процесс в покупках – то, что позволит не только комфортно распоряжаться бюджетом, но и копить на различные мечты.

"Система фондирования – прекрасный способ структурировать свои доходы и расходы, – рассказывает Ольга Кузнецова. – Когда условно все деньги в одном стакане, то и границы увидеть нереально. Поэтому в предпраздничном порыве человек тратит все на подарки, а потом думает, как прожить до следующей зарплаты, не увязнув в долгах. А если все посчитано и лежит по фондам-конвертикам, можно радовать себя шопингом в рамках бюджета этого конверта и не совершать импульсивных шагов, о которых, скорее всего, придется горько пожалеть".

Как правильно распоряжаться своим бюджетом? Система простая – главное к ней привыкнуть и постоянно придерживаться. Весь полученный доход нужно по определенному правилу (процентам) распределить на основные нужды семьи: то есть 100% суммы – это необходимые платежи, еда, проезд и т.д. Но 1 % с заработанных денег всегда остается "про запас". Именно эта "заначка" распределяется по конвертам-мечтам. Называть их можно так, как позволит фантазия – "на поездку за город", "на новое платье", "на то, что захочу внезапно" и т.д. Это будет той самой подушкой безопасности и способом покупать подарки и другие вещи, не залезая в основной неприкосновенный фонд семьи.

"Сложнее всего, сделать эту привычку частью своей жизни, – говорит Ольга Кузнецова. – Потому что если человек начинает создавать фонды-конвертики, то довольно скоро понимает, насколько ему комфортнее и легче распоряжаться деньгами. Он руководствуется не импульсивными желаниями, а своими возможностями. При этом и спонтанные покупки тоже бывают! Просто с конвертиками он отталкивается от того, сколько денег он может на эту покупку потратить, не залезая в другой конверт. Очень важно уложиться в ту сумму, которая есть, иначе смысл фондирования просто теряется. Именно такое отношение к финансам, позволяет избегать ненужных и глупых трат, экономить и покупать что-то более стоящее и действительно нужное".

Полезные лайфхаки:

— Если предстоит пойти в гости и поздравить всю семью, необязательно делать каждому персональный подарок. Можно вручить интересную настольную игру, в которую можно играть и детям, и взрослым, либо подарить впечатление. Например, квест.

— Если список тех, кому надо сделать новогодние презенты внушительный, можно купить набор, который легко делится на несколько маленьких символических подарков.

— Подарки, сделанные своими руками, для большинства близких людей в разы приятнее. Это может быть имбирное печенье, приготовленное вместе с детьми, сшитые игрушки из фетра или запеченная домашняя гранола. Красивая баночка, лента или упаковка – и новогодний подарок готов!

— В предновогодней суете хочется скупить все и сразу. Когда в магазине что-то понравилось, но покупка в планах не значилась, надо взять паузу хотя бы на день. Похожую вещь можно поискать на просторах интернета (она может продаваться дешевле или по акции) почитать отзывы, и принять окончательное решение. В этом случае покупка будет осмысленной, а не импульсивной.

— Не надо растягивать список одариваемых знакомых до бесконечности. Иногда можно вполне обойтись коробкой конфет, пирожных или бутылкой шампанского.